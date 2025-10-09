被控虐童關小黑屋…林口優創補習班違法收44幼童 遭罰30萬元

新北市林口區優創補習班涉違法從事教保服務且被控虐童，市府今天表示，除勒令停辦教保服務，重罰吳姓負責人新台幣30萬元，要求退費、不再收托44名幼童。今天已沒有家長帶幼童到班。

新北市林口傳出補習班疑似虐童案，有家長控訴女兒遭班上幼教老師以箱膠帶貼住嘴巴、掌摑、關進小黑屋等不當方式管教，使女兒身心受創，且同班也有其他幼童有相同遭遇。

新北市教育局說，位於林口區文化一路1段的優學教育公司附設優創文理技藝補習班，經查所設置幼兒學校僅以補習班名義立案，卻實際從事教保服務，依幼兒教育及照顧法第51條規定，除昨天口頭、發函要求即刻停止所有教保服務，今天開出罰單，從重處罰吳姓負責人新台幣30萬元。

至於實際是否有虐童事件，教育局今天表示，相關監視器已由林口警分局查扣及檢視。

警方今天前往現場、會同監視器廠商，拷貝並補全相關證據。市府會依證據追蹤後續，並將相關資料移請社會局依兒童及少年福利與權益保障法調查處理。

若查證確實有虐童行為，教育局說，除社會局的處罰外，也會啟動不適任人員認定程序，並通報列入全國不適任人員系統。後續，將持續追蹤與密集稽查補習班處理情形。

教育局告訴中央社記者，依補習班所提供名冊，經核對確認共44名幼兒收托，教育局已要求補習班立即聯繫所有收托幼生家長，協助退費及處理離班安置事宜，今天已經沒有家長帶孩子到班。

新北市社會局回應中央社記者詢問，昨天獲悉兒少不當對待事件後，主動與教育局、警察局聯繫，確認受害兒少及家屬之聯繫方式，將由社工提供服務，確認事發經過、不當對待情節、幼兒身心狀況、照顧規劃及安排。

據悉，社會局已陸續進案逾1件，將陸續與不同的孩子家長取得聯繫，請社工人員瞭解孩童陳述的事情發生經過與評估身心狀況，並依照家長需求，給予法律諮詢、親子互動與照顧、親職教育的協助與資源。