不甩備註欄需送上樓…外送員樓下等竟還報案 警到場不忍了

網路平台PO出一段影片，顯示桃園市一名外送員在中壢送餐到旅館的時候，因為住旅館的客人不下來取餐，於是報警。警方到現場協調旅館員工請客人下樓取餐，從客人和外送員火氣對話，聽出原來客人在點餐的時候就註記要送上樓，外送員不願意於是報警，讓員警忍不住告訴外送員不是應該回報公司後台處理嗎？怎麼會找警察？不是很奇怪嗎？

中壢警分局表示，中壢派出所昨天上午8時許獲報案，新興路某旅館前有糾紛，立即派員警到場。一開始只聽到外送員說客人住旅館樓上，餐送到了但是客人不下來領餐，他沒有客人訂餐時候的識別碼，沒辦法完成送餐的程序，擔心會有被扣款或負評。員警以為事情就像外送員說的一樣，雖然第一時間就覺得外送員應該回報公司平台，協調客人下樓取餐，不過既然都已經到場，就充當和事佬，請旅館員工跟客人溝通下來取餐，好讓外送員完成訂單。

旅館員工和客人溝通後，客人下樓後一開頭就跟員警和外送員說，她的訂單備註欄有註記要送到樓上，為什麼不送上去卻要她下來，員警還沒說什麼，外送員立馬開嗆說「備註欄很了不起嗎」、「備註欄很大嗎」，接著又說接單前看不到備註欄啊，接著單以後才看得到，客人反擊說那看到備註欄以後不想送上樓就不要接單，就棄單啊。