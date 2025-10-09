疑駕駛分心！高雄資源回收車失控撞路樹 險衝對向車道

高雄市前鎮區中山四路發生民營資源回收車車禍，林姓男子駕駛回收車失控，自撞中央分隔島路樹，車頭毀損，碎片散落一地，險些衝進對向車道，幸即及時煞住才沒釀成嚴重車禍。

今天上午11時左右，前鎮警分局員警據報感趕到車禍現場，發現林姓司機（20歲）開車原本要下中山路地下道，但下地下道前，失控撞了路樹，再向前衝，資源回收車正停在分隔島上，林男頭部及手腳多處擦傷，已自行脫困。

目擊民眾表示，當時僅聽見「砰」一聲巨響，回頭一看，車輛已騎上分隔島，車頭幾乎全毀，幸好沒有波及其他車輛或路人，否則後果難以想像。

警方初步調查指出，林男當時駕車沿中山四路由北往南行駛，疑似一時分心未保持行車穩定，導致偏移車道撞上路樹及分隔島。警方對林男酒測，無酒精反應，確實肇事原因由交通大隊釐清。