影／高雄機車騎士禮讓行人轉彎後被攔下 結局竟是警方道歉不開單

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一名機車男騎士前天中午行經建工路413巷右轉建工路時，因不少行人走斑馬線，騎士禮讓後右轉，卻被路口員警認為在設有「停」字標誌的交叉路口，未依規定停讓，後騎士提供行車記錄器供警檢視，警方確認有停讓，致歉後未予開單讓其離去。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，只見一名機車男騎士前天中午12時騎車經過三民區建工路413巷右轉建工路，當時路口無號誌，因有不少人行人走過斑馬線，騎士在路口停下禮讓行人後才右轉，沒想到，下一秒卻被站在十字路口的制服員警攔下。

警方認為騎士在設有「停」字標誌的交叉路口，未依規定停讓，且腳未落地，完全停等，當下「禮讓行人不等於停止」，後騎士告知警方自己有行車記錄器可供檢視，後騎士將影片PO網，質疑「有理變成莫須有」。

轄區三民二警分局指出，當天鼎山派出所蔡姓員警在建工路執行勤務時，見一名機車騎士行經設有停車再開「停」標誌的交岔路口，疑不依規定停讓，便予以攔停盤查。

後蔡員檢視騎士提供的行車記錄器影像後，確認騎士於路口處確實有停讓，沒有違規情事，便予致歉後結束盤查未予開單。分局強調，將加強員警執法教育訓練，精進執勤作為，俾符相關規範。

警方指出，依據道路交通標誌標線號誌設置規則第 58條「停車再開標誌」，車輛駕駛人須停車觀察且行車速度降為零，確認橫向幹道無來車或行人通過，待安全無虞時，方得續行；並無規定機車行經「停」字、閃光紅燈等號誌時腳一定要放下來，只是為了安全考量，建議騎士還是以雙手握把手、腳撐地方式，保持機車平穩。

高市一名機車男騎士前天中午行經建工路巷口，禮讓行人後右轉，員警認為騎士未依規定停讓攔下，騎士提供行車記錄器檢視，警致歉後未予開單讓其離去。圖／讀者提供
高市一名機車男騎士前天中午行經建工路巷口，禮讓行人後右轉，員警認為騎士未依規定停讓攔下，騎士提供行車記錄器檢視，警致歉後未予開單讓其離去。圖／讀者提供
高市一名機車男騎士前天中午行經建工路巷口，禮讓行人（如圖）後右轉，員警認為騎士未依規定停讓攔下，騎士提供行車記錄器檢視，警致歉後未予開單讓其離去。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市一名機車男騎士前天中午行經建工路巷口，禮讓行人（如圖）後右轉，員警認為騎士未依規定停讓攔下，騎士提供行車記錄器檢視，警致歉後未予開單讓其離去。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市一名機車男騎士前天中午行經建工路巷口，禮讓行人後右轉，員警認為騎士未依規定停讓攔下，騎士提供行車記錄器檢視，警致歉後未予開單讓其離去。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市一名機車男騎士前天中午行經建工路巷口，禮讓行人後右轉，員警認為騎士未依規定停讓攔下，騎士提供行車記錄器檢視，警致歉後未予開單讓其離去。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市一名機車男騎士前天中午行經建工路巷口，禮讓行人（如圖）後右轉，員警認為騎士未依規定停讓攔下，騎士提供行車記錄器檢視，警致歉後未予開單讓其離去。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市一名機車男騎士前天中午行經建工路巷口，禮讓行人（如圖）後右轉，員警認為騎士未依規定停讓攔下，騎士提供行車記錄器檢視，警致歉後未予開單讓其離去。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市一名機車男騎士前天中午行經建工路巷口，禮讓行人後右轉，員警認為騎士未依規定停讓攔下（紅圈處）。圖／讀者提供
高市一名機車男騎士前天中午行經建工路巷口，禮讓行人後右轉，員警認為騎士未依規定停讓攔下（紅圈處）。圖／讀者提供

