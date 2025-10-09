影／看夜景變調！7男尾隨2遊客下山 超商前痛毆 太平警快打全逮

廖姓男子等一群7名年輕男子今天凌晨到台中太平山區看夜景，疑與吳、陳男遊客因互看不順眼口角，一路尾隨下山到超商前，涉嫌又打又踹吳陳二人，並揮棒砸地威脅，警方啟動快打，將7人成摛，詢後依妨害秩序罪、傷害等罪嫌法辦。

台中市警局太平分局坪林派出所所長鍾政堂說明，警方在今天凌晨2時許，獲報太平區中山路某超商前發生打架事件，立即啟動快打警力7車、16人，員警到場時發現，涉案人都逃逸，僅二名被打的18歲吳姓、陳姓男子還留在現場。

據了解，廖男等7人到太平咬人狗坑山區看夜景，被打的吳、陳二人也同在山上看夜景，雙方因互看不順眼發生口角，廖男等7人一路尾隨對方下山至太平區中山路的超商前，涉嫌徒手打、踹被害人，並持球棒朝地上猛砸威嚇，隨即騎機車逃逸。

鍾政堂指出，分局立即成立專案小組以車追人，鎖定涉案人等身分，並在凌晨3時許陸續查緝涉案18歲廖姓男子等7人到案，詢後依刑法妨害秩序（聚眾鬥毆）、傷害等罪嫌，移請台中地檢署偵辦。

鍾政堂說明，另外，涉嫌人逃逸時，涉及超載、跨越雙黃線（未依規定駛入來車道）及未戴安全帽部分，依道路交通管理處罰條例第45條1項3款、31條6項及31條5項，分別開罰最高1800元、500元及600元。