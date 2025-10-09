快訊

竹南國中生騎二輪電動車疑闖紅燈被撞 腿斷變形躺地不起

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮公義路昨晚間發生一起轎車與微型二輪電動車路口碰撞的交通事故，一名15歲陳姓男國中生腿部骨折變形、躺在馬路無法動彈，經消防送醫救治暫無生命危險；警方初步調查，現場疑騎電動車男學生闖紅燈釀禍，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

消防局指出，昨晚7點37分獲報，竹南鎮公義路2421號前有汽、機車碰撞車禍，經派遣消防人車前往，發現騎士躺在馬路，評估患者為右大腿變形及右腰擦傷予骨折固定及清洗傷口後送醫；現場警方獲報後也派員協助傷者送醫並進行交通疏導，隨後由多位圍觀年輕人合力先將故障轎車推離路口，以避免二次車禍發生。

經警方初步了解，25歲林姓男子駕駛轎車沿產業道路西往東的方向欲駛入公義路，與沿公義路北往南、疑似闖紅燈的15歲陳姓男學生騎乘微型二輪電動車發生碰撞，男學生經送醫救治，無生命危險。雙方駕駛經接受酒精濃度檢測數值皆為0，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

「平安是回家唯一的一條路！」竹南警分局呼籲，駕駛人行經路口時務必遵守交通號誌，並減速慢行注意有無來車，切勿搶快通過或違規闖紅燈，以確保行車安全及他人生命安全。

事故白色轎車卡在路口，隨後由圍觀年輕人合力先將車輛推離路口，以避免二次車禍發生。圖／警方提供

