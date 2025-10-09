影／屏東2男與人有過節 持球棒怒砸他爸轎車玻璃

7日晚上11時許，一輛停放在屏東縣東港鎮朝陽街某店面外的小客車，突然遭2名不明男子持球棒砸毀，案發後相關影片在網路上流傳。東港警分局今日上午已將涉案的莊男及陳男逮捕到案，訊後將依毀損罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

影片中可見小客車停放在店面前，一輛汽車突然停在對向車道，從車上下來兩名男子，拿著球棒就分別從前後擋風玻璃猛砸，隨後立即上車逃離。店內的人聽到動靜後拿著手機出來查看並拍攝，車子已經開走。