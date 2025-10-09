快訊

承包巡防艇採購案…慶富詐兆豐銀1.1億元 董座陳慶男再判囚5年4月

新北大巨蛋選址藏都市建設布局？ 從6選2窺新城市版圖

以哈終於停火！但和平協議可能「玩假的」？

影／屏東2男與人有過節 持球棒怒砸他爸轎車玻璃

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

7日晚上11時許，一輛停放在屏東縣東港鎮朝陽街某店面外的小客車，突然遭2名不明男子持球棒砸毀，案發後相關影片在網路上流傳。東港警分局今日上午已將涉案的莊男及陳男逮捕到案，訊後將依毀損罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

影片中可見小客車停放在店面前，一輛汽車突然停在對向車道，從車上下來兩名男子，拿著球棒就分別從前後擋風玻璃猛砸，隨後立即上車逃離。店內的人聽到動靜後拿著手機出來查看並拍攝，車子已經開走。

東港警方事後調閱監視器，掌握涉案人身分，今日上午10時40分許將涉案的21歲莊男及陳男查緝到案。據了解，因涉案人與車主的兒子有過節，懷恨在心才會夥同前來砸車；警方訊後將依毀損罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

一輛停放在屏東縣東港鎮朝陽街某店面外的自小客車，遭2名男子持球棒砸毀。圖／翻攝自社會事新聞影音
一輛停放在屏東縣東港鎮朝陽街某店面外的自小客車，遭2名男子持球棒砸毀。圖／翻攝自社會事新聞影音
東港警分局今日上午已將涉案的莊男及陳男逮捕到案。圖／警方提供
東港警分局今日上午已將涉案的莊男及陳男逮捕到案。圖／警方提供

屏東縣 東港 擋風玻璃

相關新聞

影／看夜景變調！7男尾隨2遊客下山 超商前痛毆 太平警快打全逮

廖姓男子等一群7名年輕男子今天凌晨到台中太平山區看夜景，疑與吳、陳男遊客因互看不順眼口角，一路尾隨下山到超商前，涉嫌又打...

竹南國中生騎二輪電動車疑闖紅燈被撞 腿斷變形躺地不起

苗栗縣竹南鎮公義路昨晚間發生一起轎車與微型二輪電動車路口碰撞的交通事故，一名15歲陳姓男國中生腿部骨折變形、躺在馬路無法...

影／高雄機車騎士禮讓行人轉彎後被攔下 結局竟是警方道歉不開單

高市一名機車男騎士前天中午行經建工路413巷右轉建工路時，因不少行人走斑馬線，騎士禮讓後右轉，卻被路口員警認為在設有「停...

影／屏東2男與人有過節 持球棒怒砸他爸轎車玻璃

7日晚上11時許，一輛停放在屏東縣東港鎮朝陽街某店面外的小客車，突然遭2名不明男子持球棒砸毀，案發後相關影片在網路上流傳...

新北板橋某國中再傳墜樓 國二女學生4樓墜地腦出血救治中

新北市板橋區某國中昨天傍晚驚傳墜樓意外。1名國二女學生不明原因從4樓處墜落。救護人員趕抵發現墜樓的女學生尚有意識，臉部撕...

新竹晶品城今早驚見婦人吊掛9樓外牆 警消出動雲梯車救回

新竹市首座BOT立體停車場及複合式購物中心「晶品城」商場開業7年多熄燈，目前改裝轉型中，只有停車場持續營運。不過今天上午...

