新北板橋某國中再傳墜樓 國二女學生4樓墜地腦出血救治中

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區某國中昨天傍晚驚傳墜樓意外。1名國二女學生不明原因從4樓處墜落。救護人員趕抵發現墜樓的女學生尚有意識，臉部撕裂傷、左大腿骨折，所幸並無生命危險，但女學生送醫後經發現腦部出血，將安排開刀手術，墜樓原因仍待調查。

據了解，這名墜樓的女學生剛升國二，昨天傍晚放學後獨自待在4樓教室，不料不久後不明原因墜落1樓，校方發現後立即通報119。救護人員到場發現女學生意識清醒，但臉部撕裂傷、左大腿骨折，送醫後發現腦部有輕微出血狀況，目前正住院觀察中，後續將安排開刀治療。女學生確切墜樓原因仍待警方、校方及教育局調查釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

救護人員將女學生緊急送醫，所幸經急救後已無生命危險。圖為救護車示意圖。圖／報系資料照
墜樓 生命線

