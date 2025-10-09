中壢外送員拒上樓與客人爆糾紛 驚動警察到場協調
桃園市中壢區新興路昨(8)日上午8時許發生一起糾紛，當時一名旅館女房客叫了外送，外送員拒絕將餐點送上樓，客人也不願意下樓取餐，外送員只好報警處理。中壢警分局員警到場後，請旅館服務人員通知客人下樓取餐，結果雙方碰面後仍持續爭吵，客人堅持自己有提前備註，外送員則表示公司沒有硬性規定要送餐上樓，且接單前是看不到備註的。後續在警方耐心協調之下，才總算完成取餐。
中壢派出所表示，外送員22歲梁姓男子接單後，因拒絕依顧客備註欄事項所載將餐點送上樓，無法完成送餐，故報警處理。經現場員警向梁男委婉說明，後由旅館服務人員主動通知顧客下樓取餐。
中壢分局長林鼎泰呼籲，民眾如遇消費或服務糾紛，應以理性、和平方式溝通，循求正常管道或客服反應。警方將持續秉持「即時服務、熱心助人」的精神，妥適處理各類民眾報案。
本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢外送員拒上樓與客人爆糾紛 驚動警察到場協調
