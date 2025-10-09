新竹晶品城今早驚見婦人吊掛9樓外牆 警消出動雲梯車救回

新竹市首座BOT立體停車場及複合式購物中心「晶品城」商場開業7年多熄燈，目前改裝轉型中，只有停車場持續營運。不過今天上午6時許卻發生婦人吊掛在9樓外牆，所幸消防人員即刻救援，婦人平安獲救。

新竹市消防局指出，今天上午6時36分接獲報案，稱有人吊掛在晶品城9樓外牆，竹光及中山分隊共出動5車13人前往現場。消防人員趕抵後，立即架設氣墊，並出動雲梯車救援，婦人也在7時18分順利脫困，後續已送醫評估狀況。

事件經民眾目擊上傳臉書社團「新竹人新竹事」後，引發網友熱議。不少人留言感謝警消「反應迅速、成功化解危機」，也有居民建議大樓管理單位應強化高層安全防護，避免類似情況再度發生；另有網友提醒，「已經不是第一例了，建議還是做個防護網」。

「晶品城」位於新竹市火車站商圈旁，為新竹市首座BOT立體停車場及複合式購物中心，市府在2013年與民間機構晶品公司簽訂投資契約，在2016年10月8號正式啟用營運，後來開業7年多後熄燈，今年4月晶品公司向市府申請核定多目標使用預計經營商場，目前正積極招商中，整棟大樓預計採複合式方式經營。