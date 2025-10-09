快訊

免費貼圖13款！還有GU表情貼、主題背景直接用 這款終身免費

中職／李振昌獲東山再起獎 克服車禍重創→連21場無失分

MLB／斯萊特勒隊史第1人級好投也沒救 洋基慘遭藍鳥4戰淘汰

新竹晶品城今早驚見婦人吊掛9樓外牆 警消出動雲梯車救回

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導

新竹市首座BOT立體停車場及複合式購物中心「晶品城」商場開業7年多熄燈，目前改裝轉型中，只有停車場持續營運。不過今天上午6時許卻發生婦人吊掛在9樓外牆，所幸消防人員即刻救援，婦人平安獲救。

新竹市消防局指出，今天上午6時36分接獲報案，稱有人吊掛在晶品城9樓外牆，竹光及中山分隊共出動5車13人前往現場。消防人員趕抵後，立即架設氣墊，並出動雲梯車救援，婦人也在7時18分順利脫困，後續已送醫評估狀況。

事件經民眾目擊上傳臉書社團「新竹人新竹事」後，引發網友熱議。不少人留言感謝警消「反應迅速、成功化解危機」，也有居民建議大樓管理單位應強化高層安全防護，避免類似情況再度發生；另有網友提醒，「已經不是第一例了，建議還是做個防護網」。

「晶品城」位於新竹市火車站商圈旁，為新竹市首座BOT立體停車場及複合式購物中心，市府在2013年與民間機構晶品公司簽訂投資契約，在2016年10月8號正式啟用營運，後來開業7年多後熄燈，今年4月晶品公司向市府申請核定多目標使用預計經營商場，目前正積極招商中，整棟大樓預計採複合式方式經營。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新竹市首座BOT立體停車場及複合式購物中心「晶品城」商場開業7年多熄燈，目前改裝轉型中，只有停車場持續營運。不過今天上午6時許卻發生婦人不慎吊掛在9樓外牆意外。圖／民眾提供
新竹市首座BOT立體停車場及複合式購物中心「晶品城」商場開業7年多熄燈，目前改裝轉型中，只有停車場持續營運。不過今天上午6時許卻發生婦人不慎吊掛在9樓外牆意外。圖／民眾提供

新竹 停車場

延伸閱讀

汽車左轉撞飛直行機車 新竹男安全帽飛20公尺重創亡

規避智慧停車柱收費？新竹市轎車車尾露在停車格外引熱議

南投茶博高虹安、許淑華同場 業者搬看板搶簽名

新竹市普發5000 時力籲花在刀口上、綠盼加碼超過竹北

相關新聞

影／「媽腰斷了」台中BMW直衝茶葉行老母慘死 孝子睡上鋪腦縫4針

台中劉姓男子今凌晨3點多駕駛1輛藍色BMW轎車，行經西區五權西路疑似來不及轉彎，高速直衝撞進1樓的茶葉行，釀睡在隔間後方...

新竹晶品城今早驚見婦人吊掛9樓外牆 警消出動雲梯車救回

新竹市首座BOT立體停車場及複合式購物中心「晶品城」商場開業7年多熄燈，目前改裝轉型中，只有停車場持續營運。不過今天上午...

汽車左轉撞飛直行機車 新竹男安全帽飛20公尺重創亡

新竹市中華路與民權路口昨天晚間8時許發生死亡車禍，一輛汽車沿中華路行駛左轉民權路時，猛烈撞擊直行的機車騎士，機車騎士連人...

黃昏戀染血！不滿遭女友兒子趕出門 新北男持刀猛砍女友4刀

新北市新莊區73歲許姓老翁與64歲褚姓婦人為情侶關係，雙方今天上午在公園內因故發生口角，許男竟持刀攻擊褚婦，造成褚婦胸口...

國1林口北向內側超車道深夜火燒車 雙門跑車焚毀只剩骨架

國道1號北向39.9公里林口路段內側車道昨晚10時許發生火燒車，雙門跑車駕駛緊急逃生未受傷，短暫造成後方車流回堵約2公里...

高雄鳳山大樓2樓火警燃燒床舖及雜物 男住戶驚嚇被送醫

高市鳳山區過勇路某棟11樓大樓今天上午6時42分傳火警，消防局出動11車24人前往救援，不少住戶睡夢中被驚醒，消防員抵達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。