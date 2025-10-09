汽車左轉撞飛直行機車 新竹男安全帽飛20公尺重創亡

新竹市中華路與民權路口昨天晚間8時許發生死亡車禍，一輛汽車沿中華路行駛左轉民權路時，猛烈撞擊直行的機車騎士，機車騎士連人帶車飛上人行道，當場倒地重傷，安全帽更噴飛約20公尺，雖經緊急就醫，但仍不治身亡，詳細事故原因仍待釐清。

有網友昨晚在臉書「新竹爆料公社」指出，「中華路、民權路路口發生嚴重車禍，現場搶救中，各位用路人真的路上注意安全，根據外送夥伴說機車直行撞上汽車左轉車頭，機車都散了」。

不少網友也紛紛留言：「左轉不讓直行，白紙黑字半個世紀都沒變，到底為什麼還會發生？」「有些開車的左轉完全不看對向，但也有機車遠遠像顆紅豆，下一秒就衝到跟前，超速的風險要自己負責」、「這裡汽車根本不適合左轉，板金大就能橫衝直撞嗎？」「人整個噴飛出去，情況很不樂觀」。

據了解，46歲李姓男子昨晚8時許騎乘機車沿著中華路直行，與一輛欲在民權路口遭左轉的汽車發生碰撞，由於撞擊力道猛烈，李男當場遭撞飛至人行道，安全帽更噴飛約20公尺，頭部與左腳嚴重撕裂傷，送醫搶救仍宣告不治。