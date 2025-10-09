快訊

免費貼圖13款！還有GU表情貼、主題背景直接用 這款終身免費

中職／李振昌獲東山再起獎 克服車禍重創→連21場無失分

MLB／斯萊特勒隊史第1人級好投也沒救 洋基慘遭藍鳥4戰淘汰

聽新聞
0:00 / 0:00

汽車左轉撞飛直行機車 新竹男安全帽飛20公尺重創亡

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市中華路與民權路口昨天晚間8時許發生死亡車禍，一輛汽車沿中華路行駛左轉民權路時，猛烈撞擊直行的機車騎士，機車騎士連人帶車飛上人行道，當場倒地重傷，安全帽更噴飛約20公尺，雖經緊急就醫，但仍不治身亡，詳細事故原因仍待釐清。

有網友昨晚在臉書「新竹爆料公社」指出，「中華路、民權路路口發生嚴重車禍，現場搶救中，各位用路人真的路上注意安全，根據外送夥伴說機車直行撞上汽車左轉車頭，機車都散了」。

不少網友也紛紛留言：「左轉不讓直行，白紙黑字半個世紀都沒變，到底為什麼還會發生？」「有些開車的左轉完全不看對向，但也有機車遠遠像顆紅豆，下一秒就衝到跟前，超速的風險要自己負責」、「這裡汽車根本不適合左轉，板金大就能橫衝直撞嗎？」「人整個噴飛出去，情況很不樂觀」。

據了解，46歲李姓男子昨晚8時許騎乘機車沿著中華路直行，與一輛欲在民權路口遭左轉的汽車發生碰撞，由於撞擊力道猛烈，李男當場遭撞飛至人行道，安全帽更噴飛約20公尺，頭部與左腳嚴重撕裂傷，送醫搶救仍宣告不治。

救護人員趕抵時，李男已失去生命徵象，救護人員立即進行CPR（心肺復甦術）搶救。由於事發地點路口設有監視器，但畫面角度不夠清楚，家屬盼有民眾行車記錄器剛好拍下事故瞬間，能提供警方或家屬協助釐清責任。

新竹市中華路與民權路口昨天晚間8時許發生死亡車禍，一輛汽車沿中華路行駛左轉民權路時，猛烈撞擊直行的機車騎士，機車騎士連人帶車飛上人行道，當場倒地重傷，安全帽更噴飛約20公尺。圖／取自臉書新竹爆料公社
新竹市中華路與民權路口昨天晚間8時許發生死亡車禍，一輛汽車沿中華路行駛左轉民權路時，猛烈撞擊直行的機車騎士，機車騎士連人帶車飛上人行道，當場倒地重傷，安全帽更噴飛約20公尺。圖／取自臉書新竹爆料公社

人行道 車禍 安全帽 死亡

延伸閱讀

苗栗市凌晨機車、轎車相撞…機車噴飛起火波及3輛機車 騎士腦出血搶救

網瘋傳議員提案通過普發3.4萬元 新竹縣府：無普發現金餘裕

影／合歡山「武嶺早市」再現 傳失控翻車事故 保桿噴飛樹上

影／酒後騎車拒檢逃酒測僅0.02 男沿途29項違規罰金14萬比酒駕高

相關新聞

影／「媽腰斷了」台中BMW直衝茶葉行老母慘死 孝子睡上鋪腦縫4針

台中劉姓男子今凌晨3點多駕駛1輛藍色BMW轎車，行經西區五權西路疑似來不及轉彎，高速直衝撞進1樓的茶葉行，釀睡在隔間後方...

新竹晶品城今早驚見婦人吊掛9樓外牆 警消出動雲梯車救回

新竹市首座BOT立體停車場及複合式購物中心「晶品城」商場開業7年多熄燈，目前改裝轉型中，只有停車場持續營運。不過今天上午...

汽車左轉撞飛直行機車 新竹男安全帽飛20公尺重創亡

新竹市中華路與民權路口昨天晚間8時許發生死亡車禍，一輛汽車沿中華路行駛左轉民權路時，猛烈撞擊直行的機車騎士，機車騎士連人...

黃昏戀染血！不滿遭女友兒子趕出門 新北男持刀猛砍女友4刀

新北市新莊區73歲許姓老翁與64歲褚姓婦人為情侶關係，雙方今天上午在公園內因故發生口角，許男竟持刀攻擊褚婦，造成褚婦胸口...

國1林口北向內側超車道深夜火燒車 雙門跑車焚毀只剩骨架

國道1號北向39.9公里林口路段內側車道昨晚10時許發生火燒車，雙門跑車駕駛緊急逃生未受傷，短暫造成後方車流回堵約2公里...

高雄鳳山大樓2樓火警燃燒床舖及雜物 男住戶驚嚇被送醫

高市鳳山區過勇路某棟11樓大樓今天上午6時42分傳火警，消防局出動11車24人前往救援，不少住戶睡夢中被驚醒，消防員抵達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。