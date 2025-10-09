黃昏戀染血！不滿遭女友兒子趕出門 新北男持刀猛砍女友4刀
新北市新莊區73歲許姓老翁與64歲褚姓婦人為情侶關係，雙方今天上午在公園內因故發生口角，許男竟持刀攻擊褚婦，造成褚婦胸口、鎖骨及右手共4處刀傷，所幸送醫後無生命危險。警方當場逮捕許男並依殺人未遂罪送辦，並將替褚婦聲請保護令。
據了解，許男與褚婦相識多年，雙方後來結為情侶關係，但2人因生活習慣不合，許男日前被褚婦兒子趕出住處，雙方感情關係發生裂痕。今天上午8時許2人在新莊區福營路富國公園內相遇，因故再起口角，不料許男竟持隨身攜帶的小刀朝褚婦猛砍多刀，造成褚婦其胸口、鎖骨及右手等處共4處刀傷。
褚婦被砍後忍痛跑到附近民宅求救，警方及救護人員獲報趕抵，將褚婦緊急送醫急救，所幸已無生命危險。而許男則被警方依現行犯逮捕，目前已帶回警局釐清案情，詢後將依殺人未遂罪嫌移送新北地方檢察署偵辦，另依職權通報為家庭暴力案件，並將緊急替褚婦聲請緊急保護令。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言