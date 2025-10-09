黃昏戀染血！不滿遭女友兒子趕出門 新北男持刀猛砍女友4刀

新北市新莊區73歲許姓老翁與64歲褚姓婦人為情侶關係，雙方今天上午在公園內因故發生口角，許男竟持刀攻擊褚婦，造成褚婦胸口、鎖骨及右手共4處刀傷，所幸送醫後無生命危險。警方當場逮捕許男並依殺人未遂罪送辦，並將替褚婦聲請保護令。

據了解，許男與褚婦相識多年，雙方後來結為情侶關係，但2人因生活習慣不合，許男日前被褚婦兒子趕出住處，雙方感情關係發生裂痕。今天上午8時許2人在新莊區福營路富國公園內相遇，因故再起口角，不料許男竟持隨身攜帶的小刀朝褚婦猛砍多刀，造成褚婦其胸口、鎖骨及右手等處共4處刀傷。