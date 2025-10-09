快訊

國1林口北向內側超車道深夜火燒車 雙門跑車焚毀只剩骨架

聯合報／ 記者黃子騰林昭彰／新北即時報導

國道1號北向39.9公里林口路段內側車道昨晚10時許發生火燒車，雙門跑車駕駛緊急逃生未受傷，短暫造成後方車流回堵約2公里，深夜11時許排除路況恢復通車，起火原因待查。

國道警方昨晚10時19分左右接獲事故通報，立即通報線上巡邏車前往查看，並請119派消防車，警消趕抵封閉內側車道處理火燒車。據了解是42歲邱姓男子駕駛跑車行駛中發現車輛異常，在內側車道緊急停車，車頭隨即起火燃燒。

當時車內沒有其他乘客，邱男及時逃出車外沒有受傷，亦未波及其他車輛，火勢於10時51分撲滅，車已嚴重焚毀，現場於深夜11時14分完全排除，全線恢復通車，詳細的起火原因由消防單位協助鑑識調查。

警方呼籲用路人應定期保養車輛，行駛中發現車輛異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若無法離開車道，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或相對安全處所待援，可利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

國道1號北向39.9公里林口路段內側超車道昨晚10時許發生火燒車，雙門跑車駕駛緊急逃生未受傷，短暫造成後方車流回堵約2公里。記者林昭彰／翻攝
車道 國道 火燒車

