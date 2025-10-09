聽新聞
影／台南破裂地面「吹泡泡」嚇壞里民 水公司到場急封管
「地面冒泡泡。」台南市警三分局和順派出所昨下午4時39分獲報，北安路四段與長和路三段口傳出疑似瓦斯味並出現地面冒泡泡情形，警方與消防單位合作封閉道路，防止人車進入危險區域，經確認為地下自來水管線破裂所致，而非瓦斯外洩，經水公司1個半小時封管後狀況排除。
這起意外讓里民感到不安，經消防單位勘查，確認為地下自來水管線破裂，造成水流擠壓其他管線並湧出地面，並非瓦斯外洩。
市警三分局和順派出所持續在場協助交通疏導及警戒，自來水公司調派人力及工程車到場處理，晚間約6時15分完成封管作業，現場狀況已排除。
市警三分局表示，員警接獲通報後即時到場處置，並與消防單位通力合作，有效防止危害擴大，守護社區安全。同時，呼籲民眾若發現異常氣味或道路異狀，應立即撥打119或110報案，警消將在最短時間內到場處理。
