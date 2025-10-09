快訊

顏正國肺腺癌奪命！唐玲父同病「2個月就走了」長年一症狀遭輕忽

台中男深夜猛撞民宅「整輛BMW衝入1樓」 8旬老婦熟睡中慘遭撞死

國1林口北向內側超車道深夜火燒車 雙門跑車焚毀只剩骨架

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台南破裂地面「吹泡泡」嚇壞里民 水公司到場急封管

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

「地面冒泡泡。」台南市警三分局和順派出所昨下午4時39分獲報，北安路四段與長和路三段口傳出疑似瓦斯味並出現地面冒泡泡情形，警方與消防單位合作封閉道路，防止人車進入危險區域，經確認為地下自來水管線破裂所致，而非瓦斯外洩，經水公司1個半小時封管後狀況排除。

這起意外讓里民感到不安，經消防單位勘查，確認為地下自來水管線破裂，造成水流擠壓其他管線並湧出地面，並非瓦斯外洩。

市警三分局和順派出所持續在場協助交通疏導及警戒，自來水公司調派人力及工程車到場處理，晚間約6時15分完成封管作業，現場狀況已排除。

市警三分局表示，員警接獲通報後即時到場處置，並與消防單位通力合作，有效防止危害擴大，守護社區安全。同時，呼籲民眾若發現異常氣味或道路異狀，應立即撥打119或110報案，警消將在最短時間內到場處理。

台南市警三分局和順派出所與消防單位合作封閉道路，防止人車進入危險區域。圖／讀者提供
台南市警三分局和順派出所與消防單位合作封閉道路，防止人車進入危險區域。圖／讀者提供
警方持續在場協助交通疏導及警戒，確保社區安全。圖／讀者提供
警方持續在場協助交通疏導及警戒，確保社區安全。圖／讀者提供
自來水公司調派人力及工程車到場處理，晚間約6時15分完成封管作業，現場狀況已排除。圖／讀者提供
自來水公司調派人力及工程車到場處理，晚間約6時15分完成封管作業，現場狀況已排除。圖／讀者提供
警方呼籲，民眾若發現異常氣味或道路異狀，應立即撥打119或110報案，警消將在最短時間內到場處理。圖／讀者提供
警方呼籲，民眾若發現異常氣味或道路異狀，應立即撥打119或110報案，警消將在最短時間內到場處理。圖／讀者提供

瓦斯外洩 泡泡 水公司

延伸閱讀

嘉市消防栓遭撞斷 街頭出現3公尺水柱

紐約20層大樓爆炸坍塌 居民驚呼「一聲巨響側面全垮」

苗栗市、頭屋鄉1.6萬戶自來水用戶 地方爭取改鯉魚潭水庫供應

高雄明後天大停水39小時 水公司：已備多處水車供水站

相關新聞

台中男深夜猛撞民宅 整輛BMW衝入1樓...8旬老婦熟睡中慘遭撞死

台中劉姓男子今凌晨3點多駕駛1輛BMW轎車，高速行經西區五權路、五權西路時失控，竟直接撞入於1樓賣茶葉的房宅，當場撞死裡...

影／「媽腰斷了」台中BMW直衝茶葉行老母慘死 孝子睡上鋪腦縫4針

台中劉姓男子今凌晨3點多駕駛1輛藍色BMW轎車，行經西區五權西路疑似來不及轉彎，高速直衝撞進1樓的茶葉行，釀睡在隔間後方...

國1林口北向內側超車道深夜火燒車 雙門跑車焚毀只剩骨架

國道1號北向39.9公里林口路段內側車道昨晚10時許發生火燒車，雙門跑車駕駛緊急逃生未受傷，短暫造成後方車流回堵約2公里...

高雄鳳山大樓2樓火警燃燒床舖及雜物 男住戶驚嚇被送醫

高市鳳山區過勇路某棟11樓大樓今天上午6時42分傳火警，消防局出動11車24人前往救援，不少住戶睡夢中被驚醒，消防員抵達...

影／台南破裂地面「吹泡泡」嚇壞里民 水公司到場急封管

「地面冒泡泡。」台南市警三分局和順派出所昨下午4時39分獲報，北安路四段與長和路三段口傳出疑似瓦斯味並出現地面冒泡泡情形...

駕駛注意 國1北向北斗路段轎車和大貨車追撞 占中外車道

高速公路局表示，今天上午7時49分，國道1號北向221.6公里處近北斗，有1輛自小客車和1輛大貨車追撞事故，占用中外車道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。