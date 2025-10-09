快訊

顏正國肺腺癌奪命！唐玲父同病「2個月就走了」長年一症狀遭輕忽

台中男深夜猛撞民宅「整輛BMW衝入1樓」 8旬老婦熟睡中慘遭撞死

國1林口北向內側超車道深夜火燒車 雙門跑車焚毀只剩骨架

台中男深夜猛撞民宅 整輛BMW衝入1樓...8旬老婦熟睡中慘遭撞死

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中劉姓男子今凌晨3點多駕駛1輛BMW轎車，高速行經西區五權路、五權西路時失控，竟直接撞入於1樓賣茶葉的房宅，當場撞死裡頭熟睡中的8旬老婦，兒子也受傷，由於劉肇事被送醫讓無法做筆錄、酒測，警方已向檢方聲請核發許可，釐清劉有無酒駕、毒駕。

台中第一分局初步調查，劉男（43歲）9日凌晨3點多駕駛1輛小客車經西區五權路、五權西路時，整輛車失控撞入賣茶葉的店面。

由於當時撞擊力道強大，導致住在1樓熟睡中的李姓老婦（87歲）慘遭撞上，當場明顯死亡，同屋的張姓兒子（61歲）也後腦撕裂傷，所幸意識清楚送醫搶救中。

由於劉男車禍後也受傷，警方已經向檢察官聲請核發鑑定許可，釐清劉有無酒駕、毒駕。

劉男凌晨3點多駕駛1輛小客車經西區五權路、五權西路時，整輛車失控撞入一旁賣茶葉的店面，釀1樓熟睡中8旬老婦被撞死。記者曾健祐／翻攝
劉男凌晨3點多駕駛1輛小客車經西區五權路、五權西路時，整輛車失控撞入一旁賣茶葉的店面，釀1樓熟睡中8旬老婦被撞死。記者曾健祐／翻攝

劉男凌晨3點多駕駛1輛小客車經西區五權路、五權西路時，整輛車失控撞入一旁賣茶葉的店面，釀1樓熟睡中8旬老婦被撞死。記者曾健祐／翻攝
劉男凌晨3點多駕駛1輛小客車經西區五權路、五權西路時，整輛車失控撞入一旁賣茶葉的店面，釀1樓熟睡中8旬老婦被撞死。記者曾健祐／翻攝

劉男凌晨3點多駕駛BMW車經台中西區五權路、五權西路時，失控衝入茶葉店撞死1樓熟睡中8旬老婦，天亮後現場仍一片零亂。記者曾健祐／攝影
劉男凌晨3點多駕駛BMW車經台中西區五權路、五權西路時，失控衝入茶葉店撞死1樓熟睡中8旬老婦，天亮後現場仍一片零亂。記者曾健祐／攝影

劉男凌晨3點多駕駛BMW車經台中西區五權路、五權西路時，失控衝入茶葉店撞死1樓熟睡中8旬老婦，天亮後現場仍一片零亂。記者曾健祐／攝影
劉男凌晨3點多駕駛BMW車經台中西區五權路、五權西路時，失控衝入茶葉店撞死1樓熟睡中8旬老婦，天亮後現場仍一片零亂。記者曾健祐／攝影

