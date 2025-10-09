聽新聞
台中男深夜猛撞民宅 整輛BMW衝入1樓...8旬老婦熟睡中慘遭撞死
台中劉姓男子今凌晨3點多駕駛1輛BMW轎車，高速行經西區五權路、五權西路時失控，竟直接撞入於1樓賣茶葉的房宅，當場撞死裡頭熟睡中的8旬老婦，兒子也受傷，由於劉肇事被送醫讓無法做筆錄、酒測，警方已向檢方聲請核發許可，釐清劉有無酒駕、毒駕。
台中第一分局初步調查，劉男（43歲）9日凌晨3點多駕駛1輛小客車經西區五權路、五權西路時，整輛車失控撞入賣茶葉的店面。
由於當時撞擊力道強大，導致住在1樓熟睡中的李姓老婦（87歲）慘遭撞上，當場明顯死亡，同屋的張姓兒子（61歲）也後腦撕裂傷，所幸意識清楚送醫搶救中。
由於劉男車禍後也受傷，警方已經向檢察官聲請核發鑑定許可，釐清劉有無酒駕、毒駕。
