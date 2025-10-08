欠3萬元不還…催討反被少年比中指 男子糾眾打傷他被法辦

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

張姓男子不滿1名少年欠他3萬元不還，雙方另在網路發言產生紛爭，張男兩度夥同友人，持棍棒或徒手毆打少年。基隆地檢署檢察官偵查後，認定張男等4人犯行，依成年人故意對少年犯傷害等罪嫌起訴。

檢方起訴指出，張姓男子不滿1名少年欠他3萬元未還，王姓男子也與少年有嫌隙。張男在去年4月間開車載王男找少年理論，兩人在基隆深澳坑路某社區看到少年出現，張持鋁棒，王持木棒輪流毆打少年，造成少年頭部和手部受傷。

少年欠款未還又過了5個月，加上又與張男在網路言論有紛爭。張男去年9月與陳姓、楊姓吳姓與闕姓男子，在新北市瑞芳區一家夾娃娃機店前聊天時，看到少年出現，在附近用餐。張男向少年催討3萬元，並質問少年在網路的言論。

張男不滿少年回嗆無意還錢，並對張男比中指，然後就搭陳姓友人騎的機車離開現場。張和另3名友人都對少年行徑感到不滿，分搭兩輛車追少年。當晚10時許在小巷內，兩車前後圍堵少年的機車，少年和友人棄車逃逸。

張男等4人在一家加油站內攔下少年後，楊男和吳男先上前毆打少年，雙方發生拉扯。張男接著持陳男交給他的球棒揮毆打少年時，陳男和闕男在旁助勢。少年被打，造成右側膝部擦傷、腰部鈍挫傷、右手擦傷和左腳擦傷。少年後來趁機逃離現場，闕男才開車載張男等人離去。

檢方認定張男和王男去年5月行為涉犯刑法成年人故意對少年犯傷害罪嫌，張男另和楊男、陳男犯刑法攜帶兇器在公共場所，聚集3人以上下手實施強暴罪，依法起訴。

張姓男子不滿1名少年欠他3萬元不還，雙方另在網路發言產生紛爭，張男兩度夥同友人，持棍棒或徒手毆打少年。基隆地檢署檢察官偵查後，認定張男等4人犯行，依成年人故意對少年犯傷害等罪嫌起訴。圖／聯合報系資料照
