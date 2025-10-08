快訊

獨／金價飆漲破4000美元 他扛300萬現金衝銀樓「剛好有閒錢」

蛋白過量會洗腎？醫師點名最危險族群 1形式補充恐害腎壞掉

逆轉！台鐵336名員工春節休假遭記曠職 行政訴訟敗訴確定

聽新聞
0:00 / 0:00

男赴新北鼻頭海域自由潛水失蹤 入夜時仍未發現蹤影

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

莊姓男子今午與張姓夫妻在新北市鼻頭海域潛水，疑因海流強勁待援。張妻經釣客協助上岸，張男隨後自行上岸，但莊男失去蹤影，入夜時仍未尋獲。資深潛水者說，最佳狀況是莊男有帶面鏡呼吸管，移除配重後被海流帶到貢寮或宜蘭海域，靠「踢長蛙」靠岸脫險。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今午接獲報案，有名男子疑在鼻頭域溺水，消防、海巡和警方都派員前往救援。

據了解，張男與林姓妻子透過社群軟體LINE社團認識37歲莊男，並非熟識的朋友。莊男疑為潛水初學生，今天3人相約前往鼻頭，從鼻頭公園下水自由潛水前，3人並沒有一起潛水過。

鼻頭海域海流強勁，導致3人被離岸際愈來愈遠。林女最後被附近釣客救上岸，張男隨後自行上岸，但始終未見莊男身影，擔心他遭遇不測，打119求救。

新北市消防局派遣17車41人，載運3艘救生艇趕赴現場，並請求民間單位支援2台無人機，擴大搜索範圍。搜救人員得知莊男曾漂流至四季灣，改將救生艇運送至四季灣下水搜索。

海巡署岸巡人員在岸際搜尋，並以望遠鏡查看海面動態。海巡隊派遣100噸、35噸巡防艇在海面搜搜索，。內政部空勤總隊直升機也抵達現場空域，但入夜時仍未找到莊男。

資深潛水者說，最佳狀況是莊男受過自潛訓練，有攜帶面鏡呼吸管，在移除配重後，經過鼻頭凸岬流強區，並隨海流載浮載沉時不驚慌，利用30至60分鐘的停流與緩流時段，在貢寮或宜蘭一帶海域，靠著踢長蛙游靠近岸邊脫險。

最壞狀況的則是雖有受過專業訓練，也有攜帶面鏡呼吸管，但未移除配重，經過鼻頭凸岬流強區時，因對抗強流與浪，體力大量流失。即使有30至60分鐘的停流與緩流時段，但因已筋疲力盡，難以踢回岸邊。被流帶到貢寮或宜蘭海域，因未上岸，又被強流帶回鼻頭凸岬，距岸更遠的海面。

資深潛水者說，今天白天海溫超過27℃，晚上海溫降低有限，但如果沒有穿防寒衣，體溫會快速被海水帶走，長時間泡於海水中，仍對生命造成威脅。

莊姓男子今午到新北市鼻頭海域潛水時失蹤，警、消和海巡人員前往搜救，但至入夜時仍未發現他的蹤影。記者邱瑞杰／翻攝
莊姓男子今午到新北市鼻頭海域潛水時失蹤，警、消和海巡人員前往搜救，但至入夜時仍未發現他的蹤影。記者邱瑞杰／翻攝
莊姓男子今午到新北市鼻頭海域潛水時失蹤，警、消和海巡人員前往搜救，但至入夜時仍未發現他的蹤影。記者邱瑞杰／翻攝
莊姓男子今午到新北市鼻頭海域潛水時失蹤，警、消和海巡人員前往搜救，但至入夜時仍未發現他的蹤影。記者邱瑞杰／翻攝
莊姓男子今午到新北市鼻頭海域潛水時失蹤，警、消和海巡人員前往搜救，但至入夜時仍未發現他的蹤影。記者邱瑞杰／翻攝
莊姓男子今午到新北市鼻頭海域潛水時失蹤，警、消和海巡人員前往搜救，但至入夜時仍未發現他的蹤影。記者邱瑞杰／翻攝
莊姓男子今午到新北市鼻頭海域潛水時失蹤，警、消和海巡人員前往搜救，但至入夜時仍未發現他的蹤影。記者邱瑞杰／翻攝
莊姓男子今午到新北市鼻頭海域潛水時失蹤，警、消和海巡人員前往搜救，但至入夜時仍未發現他的蹤影。記者邱瑞杰／翻攝

海巡署 新北 失蹤

延伸閱讀

37歲男子鼻頭角公園潛水失蹤 陸海空全力搜救

3人結伴鼻頭海域潛水 2女上岸遲未見男友人歸來…疑溺水搜救中

好讀周報／花蓮光復鄉救災 搜救犬為何裸身搜救？4大原因避免悲劇

嘉義布袋外海管筏翻覆...海巡10分鐘救2人 1人持續搜救中

相關新聞

男赴新北鼻頭海域自由潛水失蹤 入夜時仍未發現蹤影

莊姓男子今午與張姓夫妻在新北市鼻頭海域潛水，疑因海流強勁待援。張妻經釣客協助上岸，張男隨後自行上岸，但莊男失去蹤影，入夜...

北市外牆修繕2勞工8樓墜落 勞檢處勒令部分停工

台北市勞動局表示，今天上午11時許，天水街發生一起修繕外牆磁磚使用繩索不慎墜落意外，造成2名勞工受傷，留院觀察治療。勞檢...

YouTuber淚訴2歲女兒遭膠帶封口關小黑屋 優學教育聲明：並無不當管教

有YouTuber今爆料，自己2歲多的女兒就讀新北林口Safari幼兒園，竟被老師貼膠帶封口，甚至被關小黑屋。優學教育S...

台灣設計展田中展場外塗鴉怪客出沒 6車遭殃警方追緝中

「台灣設計展」雙十連假即將在彰化登場，展場之一的田中鎮卻發生彰化高鐵站周邊6輛小客車被惡意噴漆破壞，警方已調閱路口監視器...

再1個月才滿18歲！無照男清晨駕車遊蕩 自撞電線桿車頭全毀

屏東縣竹田鄉今天清晨發生一起交通事故，再1個月就滿18歲的李姓男子無照駕駛，疑似因「閃車」不慎自撞路旁電線桿，車頭整個撞...

林口幼兒園膠帶封幼童嘴涉虐 網紅YouTuber率5家長赴警局提告

房產網紅YouTuber今晨PO影片指控其女兒就讀的林口某雙語幼兒園老師，竟以封箱膠帶貼住嘴巴，還有打臉、關進小黑屋等不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。