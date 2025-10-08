男赴新北鼻頭海域自由潛水失蹤 入夜時仍未發現蹤影

莊姓男子今午與張姓夫妻在新北市鼻頭海域潛水，疑因海流強勁待援。張妻經釣客協助上岸，張男隨後自行上岸，但莊男失去蹤影，入夜時仍未尋獲。資深潛水者說，最佳狀況是莊男有帶面鏡呼吸管，移除配重後被海流帶到貢寮或宜蘭海域，靠「踢長蛙」靠岸脫險。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今午接獲報案，有名男子疑在鼻頭域溺水，消防、海巡和警方都派員前往救援。

據了解，張男與林姓妻子透過社群軟體LINE社團認識37歲莊男，並非熟識的朋友。莊男疑為潛水初學生，今天3人相約前往鼻頭，從鼻頭公園下水自由潛水前，3人並沒有一起潛水過。

鼻頭海域海流強勁，導致3人被離岸際愈來愈遠。林女最後被附近釣客救上岸，張男隨後自行上岸，但始終未見莊男身影，擔心他遭遇不測，打119求救。

新北市消防局派遣17車41人，載運3艘救生艇趕赴現場，並請求民間單位支援2台無人機，擴大搜索範圍。搜救人員得知莊男曾漂流至四季灣，改將救生艇運送至四季灣下水搜索。

海巡署岸巡人員在岸際搜尋，並以望遠鏡查看海面動態。海巡隊派遣100噸、35噸巡防艇在海面搜搜索，。內政部空勤總隊直升機也抵達現場空域，但入夜時仍未找到莊男。

資深潛水者說，最佳狀況是莊男受過自潛訓練，有攜帶面鏡呼吸管，在移除配重後，經過鼻頭凸岬流強區，並隨海流載浮載沉時不驚慌，利用30至60分鐘的停流與緩流時段，在貢寮或宜蘭一帶海域，靠著踢長蛙游靠近岸邊脫險。

最壞狀況的則是雖有受過專業訓練，也有攜帶面鏡呼吸管，但未移除配重，經過鼻頭凸岬流強區時，因對抗強流與浪，體力大量流失。即使有30至60分鐘的停流與緩流時段，但因已筋疲力盡，難以踢回岸邊。被流帶到貢寮或宜蘭海域，因未上岸，又被強流帶回鼻頭凸岬，距岸更遠的海面。

資深潛水者說，今天白天海溫超過27℃，晚上海溫降低有限，但如果沒有穿防寒衣，體溫會快速被海水帶走，長時間泡於海水中，仍對生命造成威脅。