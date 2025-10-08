北市外牆修繕2勞工8樓墜落 勞檢處勒令部分停工

台北市勞動局表示，今天上午11時許，天水街發生一起修繕外牆磁磚使用繩索不慎墜落意外，造成2名勞工受傷，勞檢處予以部分停工處分，須申請復工審查合格才能繼續作業。示意圖／AI生成

台北市勞動局表示，今天上午11時許，天水街發生一起修繕外牆磁磚使用繩索不慎墜落意外，造成2名勞工受傷，留院觀察治療。勞檢處予以部分停工處分，須申請復工審查合格才能繼續作業。

台北市勞動檢查處發布新聞稿說明，研判現場係繩索固定於強度不足之不銹鋼水管上，造成鋼管整支遭拔斷，連帶使繫固於繩索上作業的勞工，從約8樓高處墜落至2樓磁磚攔截網後，再墜落到1樓地面。所幸2名受傷勞工意識清楚，無生命危險，目前留院觀察治療。

勞檢處表示，初判施工單位未依規定繫固在強度足夠的固定點，已違反職業安全衛生設施規則第225條第3項暨職業安全衛生法第6條第1項規定，可處新台幣3萬到30萬元罰鍰；並予以部分停工處分，要求現場立即改善，備妥復工計畫，向勞檢處申請復工審查合格後，方能繼續作業。