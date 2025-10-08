快訊

獨／金價飆漲破4000美元 他扛300萬現金衝銀樓「剛好有閒錢」

蛋白過量會洗腎？醫師點名最危險族群 1形式補充恐害腎壞掉

逆轉！台鐵336名員工春節休假遭記曠職 行政訴訟敗訴確定

北市外牆修繕2勞工8樓墜落 勞檢處勒令部分停工

中央社／ 台北8日電

台北市勞動局表示，今天上午11時許，天水街發生一起修繕外牆磁磚使用繩索不慎墜落意外，造成2名勞工受傷，勞檢處予以部分停工處分，須申請復工審查合格才能繼續作業。示意圖／AI生成
台北市勞動局表示，今天上午11時許，天水街發生一起修繕外牆磁磚使用繩索不慎墜落意外，造成2名勞工受傷，勞檢處予以部分停工處分，須申請復工審查合格才能繼續作業。示意圖／AI生成

台北市勞動局表示，今天上午11時許，天水街發生一起修繕外牆磁磚使用繩索不慎墜落意外，造成2名勞工受傷，留院觀察治療。勞檢處予以部分停工處分，須申請復工審查合格才能繼續作業。

台北市勞動檢查處發布新聞稿說明，研判現場係繩索固定於強度不足之不銹鋼水管上，造成鋼管整支遭拔斷，連帶使繫固於繩索上作業的勞工，從約8樓高處墜落至2樓磁磚攔截網後，再墜落到1樓地面。所幸2名受傷勞工意識清楚，無生命危險，目前留院觀察治療。

勞檢處表示，初判施工單位未依規定繫固在強度足夠的固定點，已違反職業安全衛生設施規則第225條第3項暨職業安全衛生法第6條第1項規定，可處新台幣3萬到30萬元罰鍰；並予以部分停工處分，要求現場立即改善，備妥復工計畫，向勞檢處申請復工審查合格後，方能繼續作業。

職業安全 勞檢

延伸閱讀

北市10月樂齡月 多元主題與祖孫代間課程登場

北市大同區高樓施工繩索鬆脫 2工人墜落送醫

台北市要發錢了？還稅於民普發現金 北市議會藍綠黨團有共識

重陽新潮流！北市「家電維修、無人機學堂」 銀髮男學員暴增

相關新聞

男赴新北鼻頭海域自由潛水失蹤 入夜時仍未發現蹤影

莊姓男子今午與張姓夫妻在新北市鼻頭海域潛水，疑因海流強勁待援。張妻經釣客協助上岸，張男隨後自行上岸，但莊男失去蹤影，入夜...

北市外牆修繕2勞工8樓墜落 勞檢處勒令部分停工

台北市勞動局表示，今天上午11時許，天水街發生一起修繕外牆磁磚使用繩索不慎墜落意外，造成2名勞工受傷，留院觀察治療。勞檢...

YouTuber淚訴2歲女兒遭膠帶封口關小黑屋 優學教育聲明：並無不當管教

有YouTuber今爆料，自己2歲多的女兒就讀新北林口Safari幼兒園，竟被老師貼膠帶封口，甚至被關小黑屋。優學教育S...

台灣設計展田中展場外塗鴉怪客出沒 6車遭殃警方追緝中

「台灣設計展」雙十連假即將在彰化登場，展場之一的田中鎮卻發生彰化高鐵站周邊6輛小客車被惡意噴漆破壞，警方已調閱路口監視器...

再1個月才滿18歲！無照男清晨駕車遊蕩 自撞電線桿車頭全毀

屏東縣竹田鄉今天清晨發生一起交通事故，再1個月就滿18歲的李姓男子無照駕駛，疑似因「閃車」不慎自撞路旁電線桿，車頭整個撞...

林口幼兒園膠帶封幼童嘴涉虐 網紅YouTuber率5家長赴警局提告

房產網紅YouTuber今晨PO影片指控其女兒就讀的林口某雙語幼兒園老師，竟以封箱膠帶貼住嘴巴，還有打臉、關進小黑屋等不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。