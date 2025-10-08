YouTuber淚訴2歲女兒遭膠帶封口關小黑屋 優學教育聲明：並無不當管教

有YouTuber今爆料，自己2歲多的女兒就讀新北林口Safari幼兒園，竟被老師貼膠帶封口，甚至被關小黑屋。優學教育Safari稍早發出聲明回應，經調查結果，並無社群媒體上所載不當管教情事。

優學教育聲明指出，針對近日社群媒體上登載本班有「孩子被貼膠帶」、「哭了會被帶去小黑屋關起來」、「臉會被輕拍很多次」等行為，本班極為重視，於知悉後立即成立專案調查小組，著手進行包含就班內監錄影畫面回放檢視，並對班內老 師逐一詢問之內部調查，經調查結果，並無社群媒體上所載不當管教情事。

優學教育表示，為消弭各位家長之疑慮，本班謹就調查過程摘要說明如下：一、 有關「孩子被貼膠帶」部分，經調查結果，實為老師因工作需要及習慣，偶有將膠帶順手黏貼於自己的手臂上，並無以膠帶黏貼小孩嘴巴的行為。

二、 有關「哭了會被帶去小黑屋關起來」部分，經回放監錄影畫面 調查結果，實為下課後老師將家長尚未接回的小朋友，集合於同 一教室時，曾有因過於吵鬧，而關燈數秒讓小孩情緒稍作緩和， 然全程均有老師在場，教室門亦全程開啟，因而被誤傳為小黑屋， 然本班絕無小黑屋，更不會因為小孩哭鬧帶去關起來，誠屬誤會。三、 有關「臉會被輕拍很多次」部分，經向班內老師逐一調查結果， 並無此事，應有誤會。

優學教育表示，本班高度重視家長及學生權益，絕對不允許老師對孩子有不當管教行為，因此本班於所有教室均裝設有監錄影機，目的就是要確保孩子的安全。 本班對於社群媒體上之不實指控，固然無法接受，但願意正面及積極的面對， 絕不逃避。倘若家長對於涉及教學、教室管理有任何問題，本班願全力配合。