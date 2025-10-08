快訊

末日將至？富爸爸作者清崎：快增持「四種資產」美元儲戶是輸家

「董娘回家了！」 失聯16天 砂石場員工挖到老闆娘遺體

進駐北士科卡關 經濟部長龔明鑫：輝達稱「不排除其他地方」

YouTuber淚訴2歲女兒遭膠帶封口關小黑屋 優學教育聲明：並無不當管教

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

YouTuber今爆料，自己2歲多的女兒就讀新北林口Safari幼兒園，竟被老師貼膠帶封口，甚至被關小黑屋。優學教育Safari稍早發出聲明回應，經調查結果，並無社群媒體上所載不當管教情事。

優學教育聲明指出，針對近日社群媒體上登載本班有「孩子被貼膠帶」、「哭了會被帶去小黑屋關起來」、「臉會被輕拍很多次」等行為，本班極為重視，於知悉後立即成立專案調查小組，著手進行包含就班內監錄影畫面回放檢視，並對班內老 師逐一詢問之內部調查，經調查結果，並無社群媒體上所載不當管教情事。

優學教育表示，為消弭各位家長之疑慮，本班謹就調查過程摘要說明如下：一、 有關「孩子被貼膠帶」部分，經調查結果，實為老師因工作需要及習慣，偶有將膠帶順手黏貼於自己的手臂上，並無以膠帶黏貼小孩嘴巴的行為。

二、 有關「哭了會被帶去小黑屋關起來」部分，經回放監錄影畫面 調查結果，實為下課後老師將家長尚未接回的小朋友，集合於同 一教室時，曾有因過於吵鬧，而關燈數秒讓小孩情緒稍作緩和， 然全程均有老師在場，教室門亦全程開啟，因而被誤傳為小黑屋， 然本班絕無小黑屋，更不會因為小孩哭鬧帶去關起來，誠屬誤會。三、 有關「臉會被輕拍很多次」部分，經向班內老師逐一調查結果， 並無此事，應有誤會。

優學教育表示，本班高度重視家長及學生權益，絕對不允許老師對孩子有不當管教行為，因此本班於所有教室均裝設有監錄影機，目的就是要確保孩子的安全。 本班對於社群媒體上之不實指控，固然無法接受，但願意正面及積極的面對， 絕不逃避。倘若家長對於涉及教學、教室管理有任何問題，本班願全力配合。

幼稚園示意圖。示意圖／AI生成
幼稚園示意圖。示意圖／AI生成

新北 林口 幼兒園 虐童 YouTuber

延伸閱讀

高雄女代書墜樓亡…疑遭宮廟詐騙1.6億 廟方喊冤：不實指控將提告

林口幼兒園膠帶封幼童嘴涉虐 網紅YouTuber率5家長赴警局提告

丹麥推社群媒體禁令 擬禁15歲以下青少年使用

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

相關新聞

林口幼兒園膠帶封幼童嘴涉虐 網紅YouTuber率5家長赴警局提告

房產網紅YouTuber今晨PO影片指控其女兒就讀的林口某雙語幼兒園老師，竟以封箱膠帶貼住嘴巴，還有打臉、關進小黑屋等不...

YouTuber淚訴2歲女兒遭膠帶封口關小黑屋 優學教育聲明：並無不當管教

有YouTuber今爆料，自己2歲多的女兒就讀新北林口Safari幼兒園，竟被老師貼膠帶封口，甚至被關小黑屋。優學教育S...

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

有YouTuber爆料，自己2歲多的女兒在新北林口某幼兒園被膠帶貼嘴巴，關小黑屋，新北市議員蔡淑君稍早在FB粉專貼文指出...

2工人垂降華廈外牆修補磁磚 突從8樓高處墜落攔網幸運撿命

李姓、陳姓工人今早在台北市大同區天水路一棟華廈進行外牆磁磚修補作業，固定安全繩的外牆鐵管突然脫落，2人從8樓高處墜落至2...

台灣設計展田中展場外塗鴉怪客出沒 6車遭殃警方追緝中

「台灣設計展」雙十連假即將在彰化登場，展場之一的田中鎮卻發生彰化高鐵站周邊6輛小客車被惡意噴漆破壞，警方已調閱路口監視器...

再1個月才滿18歲！無照男清晨駕車遊蕩 自撞電線桿車頭全毀

屏東縣竹田鄉今天清晨發生一起交通事故，再1個月就滿18歲的李姓男子無照駕駛，疑似因「閃車」不慎自撞路旁電線桿，車頭整個撞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。