再1個月才滿18歲！無照男清晨駕車遊蕩 自撞電線桿車頭全毀

屏東縣竹田鄉今天清晨發生一起交通事故，再1個月就滿18歲的李姓男子無照駕駛，疑似因「閃車」不慎自撞路旁電線桿，車頭整個撞爛，現場一片狼藉，所幸並未受傷。李男並未酒駕，警方將依違反「道路交通處罰條例」開罰1.8萬元。

警方調查，今天清晨6時52分許，再1個月就滿18歲的李姓男子駕駛黑色自小客車，行經竹田鄉平安路段該路段時，疑似因閃避其他車輛不慎自撞路旁電線桿，車頭整個撞得稀爛，現場一片狼藉，所幸現場無人受傷。

李男也未受傷，經酒測並未酒駕，下車後來走來走去，還跟趕來處理的員警討論車禍是怎麼發生的。他自稱是在前方路口為了閃車，回正時才會撞上路旁電線桿；電線桿未斷裂，現場交通很快恢復順暢。

警方發現李男11月才滿18歲，為無照駕駛，將依違反「道路交通處罰條例」開罰1.8萬元，潮州警察分局呼籲，未成年人請勿無照駕駛，駕駛人也應隨時注意前方路況並保持安全距離，切勿緊急轉向或超速行駛，以免反應不及釀成事故。