快訊

末日將至？富爸爸作者清崎：快增持「四種資產」美元儲戶是輸家

「董娘回家了！」 失聯16天 砂石場員工挖到老闆娘遺體

進駐北士科卡關 經濟部長龔明鑫：輝達稱「不排除其他地方」

再1個月才滿18歲！無照男清晨駕車遊蕩 自撞電線桿車頭全毀

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣竹田鄉今天清晨發生一起交通事故，再1個月就滿18歲的李姓男子無照駕駛，疑似因「閃車」不慎自撞路旁電線桿，車頭整個撞爛，現場一片狼藉，所幸並未受傷。李男並未酒駕，警方將依違反「道路交通處罰條例」開罰1.8萬元。

警方調查，今天清晨6時52分許，再1個月就滿18歲的李姓男子駕駛黑色自小客車，行經竹田鄉平安路段該路段時，疑似因閃避其他車輛不慎自撞路旁電線桿，車頭整個撞得稀爛，現場一片狼藉，所幸現場無人受傷。

李男也未受傷，經酒測並未酒駕，下車後來走來走去，還跟趕來處理的員警討論車禍是怎麼發生的。他自稱是在前方路口為了閃車，回正時才會撞上路旁電線桿；電線桿未斷裂，現場交通很快恢復順暢。

警方發現李男11月才滿18歲，為無照駕駛，將依違反「道路交通處罰條例」開罰1.8萬元，潮州警察分局呼籲，未成年人請勿無照駕駛，駕駛人也應隨時注意前方路況並保持安全距離，切勿緊急轉向或超速行駛，以免反應不及釀成事故。

屏東縣竹田鄉再1個月就滿18歲的李姓男子無照駕駛，自撞路旁電線桿車頭整個撞爛。圖／警方提供
屏東縣竹田鄉再1個月就滿18歲的李姓男子無照駕駛，自撞路旁電線桿車頭整個撞爛。圖／警方提供
屏東縣竹田鄉再1個月就滿18歲的李姓男子無照駕駛，自撞路旁電線桿車頭整個撞爛。圖／警方提供
屏東縣竹田鄉再1個月就滿18歲的李姓男子無照駕駛，自撞路旁電線桿車頭整個撞爛。圖／警方提供

無照駕駛 交通事故 車禍 屏東 自撞

延伸閱讀

影／失聯移工酒駕轎車底下卡單車逃逸1公里 熱心大學生助警逮人

10月連假多…屏警分析車禍肇因多以無照、違停釀禍專案執法

他好奇為何「花蓮救災人潮太多、台南風災卻很少」 內行曝差異關鍵

超扯！大貨車起重機支撐腳未縮回 台3線大湖路段撂倒電線桿

相關新聞

林口幼兒園膠帶封幼童嘴涉虐 網紅YouTuber率5家長赴警局提告

房產網紅YouTuber今晨PO影片指控其女兒就讀的林口某雙語幼兒園老師，竟以封箱膠帶貼住嘴巴，還有打臉、關進小黑屋等不...

YouTuber淚訴2歲女兒遭膠帶封口關小黑屋 優學教育聲明：並無不當管教

有YouTuber今爆料，自己2歲多的女兒就讀新北林口Safari幼兒園，竟被老師貼膠帶封口，甚至被關小黑屋。優學教育S...

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

有YouTuber爆料，自己2歲多的女兒在新北林口某幼兒園被膠帶貼嘴巴，關小黑屋，新北市議員蔡淑君稍早在FB粉專貼文指出...

2工人垂降華廈外牆修補磁磚 突從8樓高處墜落攔網幸運撿命

李姓、陳姓工人今早在台北市大同區天水路一棟華廈進行外牆磁磚修補作業，固定安全繩的外牆鐵管突然脫落，2人從8樓高處墜落至2...

台灣設計展田中展場外塗鴉怪客出沒 6車遭殃警方追緝中

「台灣設計展」雙十連假即將在彰化登場，展場之一的田中鎮卻發生彰化高鐵站周邊6輛小客車被惡意噴漆破壞，警方已調閱路口監視器...

再1個月才滿18歲！無照男清晨駕車遊蕩 自撞電線桿車頭全毀

屏東縣竹田鄉今天清晨發生一起交通事故，再1個月就滿18歲的李姓男子無照駕駛，疑似因「閃車」不慎自撞路旁電線桿，車頭整個撞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。