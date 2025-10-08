37歲男子鼻頭角公園潛水失蹤 陸海空全力搜救

快訊

中央社／ 新北8日電

37歲莊姓男子今天與一對夫妻相約從新北市瑞芳區鼻頭角公園下海自由潛水，上午11時許，這對夫妻陸續上岸後，遲未見莊男身影，現正陸海空全力搜救中。

據相關單位了解，3人透過社群軟體LINE社團認識，彼此並不熟識，先前也無共同潛水經驗，莊男疑為初學者，邀請夫妻檔張男與林女，今天上午從鼻頭角公園下海自由潛水。

林女先被附近釣客救上岸後，張男隨後自行上岸，2人卻始終未見莊男身影，擔心莊男遭遇不測，立即通報相關單位請求搜救。

新北市消防局上午11時許獲報後，立即派遣17車41人，載運3艘救生艇趕赴現場，另請求民間單位支援2台無人機空拍，搜救人員從先前空拍畫面，得知莊男在失蹤前曾漂流至四季灣，立刻將救生艇運送至四季灣下水展開搜索。

海巡署調派100噸及35噸共2艘巡防艇在附近海域搜索，第2岸巡隊則派員在岸際透過望遠鏡搜尋，空勤總隊直升機也已抵達現場空域，擴大搜尋範圍，截至下午3時，仍未找到莊男，現正持續搜救中。

