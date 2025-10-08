林口幼兒園膠帶封幼童嘴涉虐 網紅YouTuber率5家長赴警局提告

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

房產網紅YouTuber今晨PO影片指控其女兒就讀的林口某雙語幼兒園老師，竟以封箱膠帶貼住嘴巴，還有打臉、關進小黑屋等不當管教，還疑有其他幼兒受害。網紅今天下午與5名受害幼童家長前往林口分局，對園方提告傷害、強制、妨害幼童生長等罪嫌，警方也依法受理展開偵辦。

據了解，房地產YouTuber的3歲女兒就讀新北市林口某雙語幼兒園，日前女兒出現半夜驚醒狀況，還哭喊「不要打我」，YouTuber經詢問後赫然得知女兒遭到老師以封箱膠帶封嘴、打臉、關小黑屋等不當管教。經詢問其他家長發現有多位幼童也疑遭受不當管教，怒而拍攝影片揭發此事。

該間幼兒園今天上午發表3點聲明，否認有不當管教的狀況。但新北市教育局介入追查，發現這間幼兒園竟是以補習班名義立案，卻實際從事教保服務，已違反幼兒教育及照顧法第51條規定，當下即刻停止所有教保服務，並依規定最重裁罰負責人30萬元。視違規情節得廢止設立許可或勒令停業。同時也將密集前往稽查。

這名網紅家長今天下午帶其他5名遭遇不當管教的幼童家長至林口分局，對園方提出傷害、強制、妨害幼兒發育等等告訴，林口警方立即依規定受理，將會同教育局展開調查，釐清確切事發經過。

房地產網紅YouTuber拍攝影片，指控林口某幼兒園竟以封箱膠帶封幼童嘴，還打臉關小黑屋。示意圖／AI生成
房地產網紅YouTuber拍攝影片，指控林口某幼兒園竟以封箱膠帶封幼童嘴，還打臉關小黑屋。示意圖／AI生成

林口 虐童 幼兒園 網紅 YouTuber

