彰化1年逾200件長輩走失案 愛心手鍊申請逾萬人

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

高齡化社會經常有失智長輩走失，彰化縣今年1到9月共受理211件65歲以上失智等走失的失蹤人口報案，尋獲有202件，彰化縣政府表示，目前全縣已有上萬名長者等迷途高危險群申請愛心手鍊，一旦走失，縣府與警方也有連線，可從上面編碼立即找到長輩住家，將他們安全送回家。

根據彰化縣警局統計，去年65歲以上失智等走失的失蹤人口報案共 257件，尋獲者有255；而今年年1到9月共受理211件，尋獲有202件。

田中分局田中派出所副所長張清權及警員王靖顓近日在執行夜間巡邏勤務時，即接獲110通報，在田中鎮斗中路段疑有失智老人需要協助，原來是熱心民眾看到一名佝僂老人家在雨中來回徘徊，似乎不知道如何返家，而通報警方協助，二名員警趕到時，老人家已經全身淋溼。

員警沿途向附近民眾打聽，最終順利找到老翁住處，將他護送返家，當老人家從警車下來時，還頻頻回頭對員警稱謝，家屬對於員警將長輩送回家也相當感謝。

以往也曾有長輩走失多天或好幾小時的記錄，讓家人萬分著急，田中警分局分局長林鼎超也提醒，家中若有長者或失智患者，務必多加留意日常狀況，也可善用防走失手環、定位器等資源，以確保長者安全。

彰化縣府社會處長王蘭心表示，彰化縣65歲以上老年人口約24萬人，而目前累計申請愛心手鍊者共有10329人，去年申請者有744條，今年前9月共申請493條。凡設籍彰化縣民，患有失智症、智能障礙、精神異常、有走失傾向、曾走失者或有需求者均可到縣府社會處長青福利科或各鄉鎮市公所社會課或民政課申請愛心手鍊，以防長輩或易走失的家人迷途。

田中派出所員警近日夜晚巡邏時，協助在雨中迷途的長輩返家。圖／警方提供
田中派出所員警近日夜晚巡邏時，協助在雨中迷途的長輩返家。圖／警方提供

失智症 長輩 失蹤 家人 高齡化

