疑因未保持安全距離 嘉縣警駕巡邏車國道追撞Lexus

嘉義縣水上警分局42歲林姓警員，下午1時21分駕駛警用巡邏車南下行經國道1號351.4公里高雄燕巢路段時，疑因未保持安全距離，追撞前方由23歲洪姓男子駕駛的Lexus高級租賃轎車，所幸雙方均未受傷，@@@車禍國道警察@@@調查釐清。

國道警方獲報後趕抵現場處理，經第五公路警察大隊對2名駕駛實施酒測，結果均為零，排除酒駕因素。水上警分局調查，林姓警員當時正奉命前往高雄燕巢第二監獄借訊嫌犯，執行公務途中疑一時未注意車距釀禍。

水上警分局表示，執勤車輛均投保相關保險，後續由保險公司依程序處理損害事宜。林姓警員並無飲酒或其他故意疏失，應不致受懲處，不過分局仍將提醒同仁，執勤開車務必專注、注意安全，避免類似事故再次發生。