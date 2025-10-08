快訊

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

「好小子」顏正國肺腺癌病逝 為何發現總是晚期？醫揭隱形殺手1特點難防

台北市要發錢了？北市議會藍綠黨團有共識 都要提普發現金

疑因未保持安全距離 嘉縣警駕巡邏車國道追撞Lexus

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣水上警分局42歲林姓警員，下午1時21分駕駛警用巡邏車南下行經國道1號351.4公里高雄燕巢路段時，疑因未保持安全距離，追撞前方由23歲洪姓男子駕駛的Lexus高級租賃轎車，所幸雙方均未受傷，@@@車禍國道警察@@@調查釐清。

國道警方獲報後趕抵現場處理，經第五公路警察大隊對2名駕駛實施酒測，結果均為零，排除酒駕因素。水上警分局調查，林姓警員當時正奉命前往高雄燕巢第二監獄借訊嫌犯，執行公務途中疑一時未注意車距釀禍。

水上警分局表示，執勤車輛均投保相關保險，後續由保險公司依程序處理損害事宜。林姓警員並無飲酒或其他故意疏失，應不致受懲處，不過分局仍將提醒同仁，執勤開車務必專注、注意安全，避免類似事故再次發生。

嘉義縣水上警分局42歲林姓警員，下午1時21分駕駛警用巡邏車南下行經國道1號351.4公里高雄燕巢路段時，疑因未保持安全距離，追撞前方由23歲洪姓男子駕駛的Lexus高級租賃轎車，所幸雙方均未受傷，車禍國道警察調查釐清。圖／讀者提供
嘉義縣水上警分局42歲林姓警員，下午1時21分駕駛警用巡邏車南下行經國道1號351.4公里高雄燕巢路段時，疑因未保持安全距離，追撞前方由23歲洪姓男子駕駛的Lexus高級租賃轎車，所幸雙方均未受傷，車禍國道警察調查釐清。圖／讀者提供
嘉義縣水上警分局42歲林姓警員，下午1時21分駕駛警用巡邏車南下行經國道1號351.4公里高雄燕巢路段時，疑因未保持安全距離，追撞前方由23歲洪姓男子駕駛的Lexus高級租賃轎車，所幸雙方均未受傷，車禍國道警察調查釐清。圖／讀者提供
嘉義縣水上警分局42歲林姓警員，下午1時21分駕駛警用巡邏車南下行經國道1號351.4公里高雄燕巢路段時，疑因未保持安全距離，追撞前方由23歲洪姓男子駕駛的Lexus高級租賃轎車，所幸雙方均未受傷，車禍國道警察調查釐清。圖／讀者提供
嘉義縣水上警分局42歲林姓警員，下午1時21分駕駛警用巡邏車南下行經國道1號351.4公里高雄燕巢路段時，疑因未保持安全距離，追撞前方由23歲洪姓男子駕駛的Lexus高級租賃轎車，所幸雙方均未受傷，車禍國道警察調查釐清。圖／讀者提供
嘉義縣水上警分局42歲林姓警員，下午1時21分駕駛警用巡邏車南下行經國道1號351.4公里高雄燕巢路段時，疑因未保持安全距離，追撞前方由23歲洪姓男子駕駛的Lexus高級租賃轎車，所幸雙方均未受傷，車禍國道警察調查釐清。圖／讀者提供

國道 警察 車禍

延伸閱讀

嘉義縣警局巡邏車南下執勤 國1燕巢路段追撞進口休旅車

亞通客運、大貨車今國道追撞事故釀28傷 公路局啟動安全查核

國1北上五股大客車和大貨車追撞 回堵15公里至桃園…應變小組處理中

國1北上南屯路段轎車和大貨車追撞 回堵1公里

相關新聞

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

有YouTuber爆料，自己2歲多的女兒在新北林口某幼兒園被膠帶貼嘴巴，關小黑屋，新北市議員蔡淑君稍早在FB粉專貼文指出...

白衣男機捷抽菸還打保全 桃捷：已開罰1500元

機場捷運A11坑口站今早傳旅客在月台抽菸吃檳榔，站內保全上前制止，結果遭對方揮拳攻擊。桃園大眾捷運公司表示，被攻擊的保全...

高雄某大樓發生工安意外 工人墜落電梯井受傷

高雄市左營區文自路1棟大樓今天中午發生工安意外，電梯保養工人張姓男子施工時不慎墜樓，送醫急救，暫無生命危險。確實事故原因...

疑因未保持安全距離 嘉縣警駕巡邏車國道追撞Lexus

嘉義縣水上警分局42歲林姓警員，下午1時21分駕駛警用巡邏車南下行經國道1號351.4公里高雄燕巢路段時，疑因未保持安全...

2工人垂降華廈外牆修補磁磚 突從8樓高處墜落攔網幸運撿命

李姓、陳姓工人今早在台北市大同區天水路一棟華廈進行外牆磁磚修補作業，固定安全繩的外牆鐵管突然脫落，2人從8樓高處墜落至2...

嘉義縣警局巡邏車南下執勤 國1燕巢路段追撞進口休旅車

嘉義縣警局水上分局林姓警員今天駕駛巡邏車沿國道一號南下執勤，行經國道1號南向351.4公里燕巢路段時，疑未注意車前狀況追...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。