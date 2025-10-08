2工人垂降華廈外牆修補磁磚 突從8樓高處墜落攔網幸運撿命

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

李姓、陳姓工人今早在台北市大同區天水路一棟華廈進行外牆磁磚修補作業，固定安全繩的外牆鐵管突然脫落，2人從8樓高處墜落至2樓攔網，皆身受擦挫傷，所幸意識皆清楚，送醫後無大礙，警方初查後通報勞檢處介入。

台北市消防局表示，今早11時35分獲報，天水路上一處華廈有2名男子墜樓受傷，救護人員到場時，年約30多歲2名傷者意識清醒，送往台大醫院治療。

警方調查，該華廈近期有外牆磁磚剝落情形，32歲李男、37歲陳男今午從華廈11樓處垂降，進行磁磚修補作業，疑似因固定安全繩的鐵管生鏽崩壞，2人從8樓高處向下墜落，墜至2樓外的磁磚攔網，所幸2人意識清楚，送醫治療後無生命危險。

員警獲報到場查處後，已通報台北市勞動檢查處介入，確切事發原因等仍待釐清。

救護人員到場時，年約30多歲2名傷者意識清醒，送往台大醫院治療。圖／讀者提供
救護人員到場時，年約30多歲2名傷者意識清醒，送往台大醫院治療。圖／讀者提供

