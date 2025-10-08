機捷巨大黑色條狀物從天而降 Uber司機大叫驚呆
桃園一名Uber司機昨天開車行經中壢區高鐵南路一段，突然禍從天降，一個黑色條狀物重重砸在擋風玻璃上，巨大聲響把他嚇一大跳，也造成車輛些許毀損；桃園市議員彭俊豪今在議會關心此事，桃園大眾捷運公司掉落物是機捷高架路段設備之一，將補強。
該名Uber司機將行車紀錄器上傳臉書私密社團，抱怨機捷設施不牢靠，萬一是砸到機車騎士還得了；彭俊豪今在議會市長施政報告後詢問桃捷，確認掉落物是機捷高架橋樑伸縮縫的集水袋，對於桃捷未來將全面汰換成不銹鋼的集水設施，他也擔心此材質掉落恐釀更大傷害。
桃園捷運公司表示，掉落物是橋梁伸縮縫集水袋，功能是將雨水導入排水系統，近日疑因橡膠材質長期曝曬老化，產生漏水、掉落等情，此次掉落是首次發生，為提升耐用度與行車安全，已啟動專案全面汰換成不銹鋼，同時會加強鎖固，避免重演。
桃捷表示，本次事件造成民眾車輛輕微刮漆，公司對此深感抱歉，也已聯繫上車主，後續將進一步慰問探訪。
