快訊

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

「好小子」顏正國肺腺癌病逝 為何發現總是晚期？醫揭隱形殺手1特點難防

台北市要發錢了？北市議會藍綠黨團有共識 都要提普發現金

機捷巨大黑色條狀物從天而降 Uber司機大叫驚呆

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名Uber司機昨天開車行經中壢區高鐵南路一段，突然禍從天降，一個黑色條狀物重重砸在擋風玻璃上，巨大聲響把他嚇一大跳，也造成車輛些許毀損；桃園市議員彭俊豪今在議會關心此事，桃園大眾捷運公司掉落物是機捷高架路段設備之一，將補強。

該名Uber司機將行車紀錄器上傳臉書私密社團，抱怨機捷設施不牢靠，萬一是砸到機車騎士還得了；彭俊豪今在議會市長施政報告後詢問桃捷，確認掉落物是機捷高架橋樑伸縮縫的集水袋，對於桃捷未來將全面汰換成不銹鋼的集水設施，他也擔心此材質掉落恐釀更大傷害。

桃園捷運公司表示，掉落物是橋梁伸縮縫集水袋，功能是將雨水導入排水系統，近日疑因橡膠材質長期曝曬老化，產生漏水、掉落等情，此次掉落是首次發生，為提升耐用度與行車安全，已啟動專案全面汰換成不銹鋼，同時會加強鎖固，避免重演。

桃捷表示，本次事件造成民眾車輛輕微刮漆，公司對此深感抱歉，也已聯繫上車主，後續將進一步慰問探訪。

機場捷運高架橋梁伸縮縫集水袋長期曝曬老化掉落砸到路過車輛，桃捷將全面汰換（示意圖）。本報資料照片
機場捷運高架橋梁伸縮縫集水袋長期曝曬老化掉落砸到路過車輛，桃捷將全面汰換（示意圖）。本報資料照片

桃園 捷運公司 桃捷

延伸閱讀

律師搭計程車開錯路遭運將嗆「送到範圍內就好」 網怒：難怪都改搭Uber

白衣男機捷抽菸還打保全 桃捷：已開罰1500元

家長、寶寶都安心！Uber「寶寶優步」與合作車隊導入Joie安全座椅

Uber「寶寶優步」攜手Joie安全座椅！3大都會區開放即時叫車 最高現折200元

相關新聞

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

有YouTuber爆料，自己2歲多的女兒在新北林口某幼兒園被膠帶貼嘴巴，關小黑屋，新北市議員蔡淑君稍早在FB粉專貼文指出...

白衣男機捷抽菸還打保全 桃捷：已開罰1500元

機場捷運A11坑口站今早傳旅客在月台抽菸吃檳榔，站內保全上前制止，結果遭對方揮拳攻擊。桃園大眾捷運公司表示，被攻擊的保全...

高雄某大樓發生工安意外 工人墜落電梯井受傷

高雄市左營區文自路1棟大樓今天中午發生工安意外，電梯保養工人張姓男子施工時不慎墜樓，送醫急救，暫無生命危險。確實事故原因...

疑因未保持安全距離 嘉縣警駕巡邏車國道追撞Lexus

嘉義縣水上警分局42歲林姓警員，下午1時21分駕駛警用巡邏車南下行經國道1號351.4公里高雄燕巢路段時，疑因未保持安全...

2工人垂降華廈外牆修補磁磚 突從8樓高處墜落攔網幸運撿命

李姓、陳姓工人今早在台北市大同區天水路一棟華廈進行外牆磁磚修補作業，固定安全繩的外牆鐵管突然脫落，2人從8樓高處墜落至2...

嘉義縣警局巡邏車南下執勤 國1燕巢路段追撞進口休旅車

嘉義縣警局水上分局林姓警員今天駕駛巡邏車沿國道一號南下執勤，行經國道1號南向351.4公里燕巢路段時，疑未注意車前狀況追...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。