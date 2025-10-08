快訊

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

「好小子」顏正國肺腺癌病逝 為何發現總是晚期？醫揭隱形殺手1特點難防

台北市要發錢了？北市議會藍綠黨團有共識 都要提普發現金

北市大同區高樓施工繩索鬆脫 2工人墜落送醫

中央社／ 台北8日電

北市大同區1棟建物今天進行外牆吊掛施工工程，因作業繩索鬆脫造成2名男工人約自8樓處墜落，先撞擊到2樓防護鐵網再掉落地面，2人意識清楚，警消獲報緊急協助送醫，肇因待查。

北市警消上午11時35分獲報，指大同區天水路1棟施工建物發生工安墜樓事件，緊急派員到場處理。

初步調查了解，案發建物11樓正在施工，2名工人32歲李男、37歲陳男於外牆吊掛作業時，疑因繩索未固定好而鬆脫，導致2人約自8樓高處墜落，先撞擊到2樓所架設的防護鐵網後，才掉落至地面，2名傷者意識都清醒。

警消緊急協助將2名傷者送台大醫院治療，現場也拉設封鎖線，詳細肇事原因待後續調查釐清，同步通報台北市勞動檢查處處理。

