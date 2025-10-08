他轎車拋錨「顧路」快車道 台南警及時現身協助脫困

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

33歲吳姓男子昨下午開車返家途中，經台南中西區府前路銀行前，因燃油系統故障熄火，車子無法啟動行駛，剛好市警二分局南門派出所員警巡邏時發現，原以為他違停在快車道上，得知車子故障且阻礙交通，2警當機立斷將車子推至路旁安全處所，協助其脫困，也讓他鬆了一口氣。

據調查，昨天下午2時許，南門派出所副所長張嘉勛、警員李維晟巡邏，行經中西區府前路一段的銀行前，發現1輛白色轎車停在車道上，員警原以為該車違規停車於車道，由於該路段車流量大，若持續停放恐生危險，立即上前了解狀況。

吳滿身大汗焦急說，他駕車欲返家時，車輛因燃油系統故障熄火，導致車輛無法啟動行駛，讓他不知所措。

張、李2警考量車輛停在快車道上，不僅阻礙交通，更危及駕駛與其他用路人的安全，2警當機立斷，立即將故障車輛推向路旁安全處所，吳這才定下心來聯繫拖吊車到場處理，成功脫困。他說，還好有員警幫忙，否則不知該怎麼辦才好。

南門派出所員警昨下午巡邏，行經中西區府前路一段的銀行前，發現1輛白色轎車停在車道上，原以為該車違規停車於車道。圖／讀者提供
南門派出所員警昨下午巡邏，行經中西區府前路一段的銀行前，發現1輛白色轎車停在車道上，原以為該車違規停車於車道。圖／讀者提供
張、李2警考量車輛停在快車道上，不僅阻礙交通，更危及駕駛與其他用路人的安全，當機立斷，立即將故障車輛推向路旁安全處所，協助其脫困。圖／讀者提供
張、李2警考量車輛停在快車道上，不僅阻礙交通，更危及駕駛與其他用路人的安全，當機立斷，立即將故障車輛推向路旁安全處所，協助其脫困。圖／讀者提供

車道 成功 台南

規避智慧停車柱收費？竹市轎車車尾露在停車格外引熱議

