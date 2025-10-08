快訊

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

「好小子」顏正國肺腺癌病逝 為何發現總是晚期？醫揭隱形殺手1特點難防

台北市要發錢了？北市議會藍綠黨團有共識 都要提普發現金

林口某幼兒園傳虐童案 方仰寧：已報請地檢署指揮偵辦

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

新北市林口某幼兒園傳出疑似虐童案件，新北市議員蔡淑君今天在議會質詢指出，該幼兒園是立案補習班，不能從事教保業務，家長憂慮其他孩子該何去何從？新北市教育局長張明文說，目前已展開安置，也呼籲民眾選擇幼兒園要認明立案證書內容，補習班不可從事教保行為，市府持續強化稽查；新北市警察局長方仰寧也說，此案已報請檢方指揮偵辦。

蔡淑君說，目前林口案件幼兒園雖已將監視器畫面送交警局，但監視器是否有死角？孩子被虐的地點是不是在拍不到的地方？方仰寧說，有可能、不排除，全案已經已聯繫新北地檢婦幼組檢察官，報請指揮偵辦。。

張明文說，目前已經有相關蒐證，如果有不當對待，除了刑事責任，也會追究行政責任，目前補習班違法從事幼保業務，已經勒令停班。

蔡淑君說，其他已經繳費的孩子該怎麼辦？張明文說，已展開安置與追蹤。

蔡淑君說，光是林口就有165間立案補習班，是否還有其他類似違法從事教保業務的業者？張明文表示，教育局持續追查，也呼籲家長在選擇幼兒園、補習班，都有公開的立案證書可以查閱。

新北市教育局長張明文表示，對於其他學童都已展開安置。記者葉德正／攝影
新北市教育局長張明文表示，對於其他學童都已展開安置。記者葉德正／攝影

補習 幼兒園 蔡淑君 方仰寧

延伸閱讀

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

YTR淚訴2歲女兒嘴遭膠帶封口關小黑屋 教育局：停止林口該幼兒園教保服務

民代稱基層怨警車警笛聲變小 新北警局長方仰寧：符合規範

引發外界關注...生生喝鮮乳新北是否開放進口？家長：國產更安心

相關新聞

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

有YouTuber爆料，自己2歲多的女兒在新北林口某幼兒園被膠帶貼嘴巴，關小黑屋，新北市議員蔡淑君稍早在FB粉專貼文指出...

白衣男機捷抽菸還打保全 桃捷：已開罰1500元

機場捷運A11坑口站今早傳旅客在月台抽菸吃檳榔，站內保全上前制止，結果遭對方揮拳攻擊。桃園大眾捷運公司表示，被攻擊的保全...

高雄某大樓發生工安意外 工人墜落電梯井受傷

高雄市左營區文自路1棟大樓今天中午發生工安意外，電梯保養工人張姓男子施工時不慎墜樓，送醫急救，暫無生命危險。確實事故原因...

疑因未保持安全距離 嘉縣警駕巡邏車國道追撞Lexus

嘉義縣水上警分局42歲林姓警員，下午1時21分駕駛警用巡邏車南下行經國道1號351.4公里高雄燕巢路段時，疑因未保持安全...

2工人垂降華廈外牆修補磁磚 突從8樓高處墜落攔網幸運撿命

李姓、陳姓工人今早在台北市大同區天水路一棟華廈進行外牆磁磚修補作業，固定安全繩的外牆鐵管突然脫落，2人從8樓高處墜落至2...

嘉義縣警局巡邏車南下執勤 國1燕巢路段追撞進口休旅車

嘉義縣警局水上分局林姓警員今天駕駛巡邏車沿國道一號南下執勤，行經國道1號南向351.4公里燕巢路段時，疑未注意車前狀況追...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。