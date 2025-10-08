林口某幼兒園傳虐童案 方仰寧：已報請地檢署指揮偵辦

新北市林口某幼兒園傳出疑似虐童案件，新北市議員蔡淑君今天在議會質詢指出，該幼兒園是立案補習班，不能從事教保業務，家長憂慮其他孩子該何去何從？新北市教育局長張明文說，目前已展開安置，也呼籲民眾選擇幼兒園要認明立案證書內容，補習班不可從事教保行為，市府持續強化稽查；新北市警察局長方仰寧也說，此案已報請檢方指揮偵辦。

蔡淑君說，目前林口案件幼兒園雖已將監視器畫面送交警局，但監視器是否有死角？孩子被虐的地點是不是在拍不到的地方？方仰寧說，有可能、不排除，全案已經已聯繫新北地檢婦幼組檢察官，報請指揮偵辦。。

張明文說，目前已經有相關蒐證，如果有不當對待，除了刑事責任，也會追究行政責任，目前補習班違法從事幼保業務，已經勒令停班。

蔡淑君說，其他已經繳費的孩子該怎麼辦？張明文說，已展開安置與追蹤。