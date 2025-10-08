快訊

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

「好小子」顏正國肺腺癌病逝 為何發現總是晚期？醫揭隱形殺手1特點難防

台北市要發錢了？北市議會藍綠黨團有共識 都要提普發現金

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

有YouTuber爆料，自己2歲多的女兒在新北林口某幼兒園被膠帶貼嘴巴，關小黑屋，新北市議員蔡淑君稍早在FB粉專貼文指出，就是Safari探索國際幼兒學校，蔡淑君也公布園方16隻監視器畫面位置，絕對零容忍虐童霸凌事件。

該YouTuber指出，女兒被老師欺負，被封箱膠帶貼嘴巴、打臉，還被關小黑屋，也發現學校監視器一堆死角，學校主任承認某老師跟小孩講話時手上會貼膠帶，卻不承認把膠帶貼在孩子嘴上，但已有很多家長學生跟他說確有此事。也有家長願意站出來爆料，自己孩子就是被老師用膠帶貼嘴巴，甚至會動手打孩童、將不睡午覺的孩子拖到走廊。

蔡淑君表示，林口分局於10月7日，前往該幼兒園查訪後，已通報教育局、社會局、分局婦幼隊等相關單位，並完成線上通報社會安全網系統。分局已聯繫新北地檢署，並前往幼兒園備份現存所有監視影像及近1年任職的教保員與學生名冊。偵查隊已聯繫當事人，當事人與律師討論後已至分局報案，此案由偵查隊專責受理。

新北教育局經調查，發現該幼兒學校業者以補習班名義立案，卻實際從事教保服務，已違反「幼兒教育及照顧法」第51條規定。教育局要求即刻停止所有教保服務，並依規定最重裁罰負責人30萬元，視違規情節得廢止設立許可或勒令停業。同時也將密集前往稽查。

虐童示意圖。圖／聯合報系資料照
虐童示意圖。圖／聯合報系資料照

蔡淑君 教育局 虐童

延伸閱讀

議員批防災卸責 新北民政局：第一時間橫向協調

新北國慶升旗邀林郁婷領唱國歌 美術館推系列活動

YTR淚訴2歲女兒嘴遭膠帶封口關小黑屋 教育局：停止林口該幼兒園教保服務

新北熊猴森樂園加裝「定位指標牌」 找人不再迷路

相關新聞

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

有YouTuber爆料，自己2歲多的女兒在新北林口某幼兒園被膠帶貼嘴巴，關小黑屋，新北市議員蔡淑君稍早在FB粉專貼文指出...

白衣男機捷抽菸還打保全 桃捷：已開罰1500元

機場捷運A11坑口站今早傳旅客在月台抽菸吃檳榔，站內保全上前制止，結果遭對方揮拳攻擊。桃園大眾捷運公司表示，被攻擊的保全...

高雄某大樓發生工安意外 工人墜落電梯井受傷

高雄市左營區文自路1棟大樓今天中午發生工安意外，電梯保養工人張姓男子施工時不慎墜樓，送醫急救，暫無生命危險。確實事故原因...

疑因未保持安全距離 嘉縣警駕巡邏車國道追撞Lexus

嘉義縣水上警分局42歲林姓警員，下午1時21分駕駛警用巡邏車南下行經國道1號351.4公里高雄燕巢路段時，疑因未保持安全...

2工人垂降華廈外牆修補磁磚 突從8樓高處墜落攔網幸運撿命

李姓、陳姓工人今早在台北市大同區天水路一棟華廈進行外牆磁磚修補作業，固定安全繩的外牆鐵管突然脫落，2人從8樓高處墜落至2...

嘉義縣警局巡邏車南下執勤 國1燕巢路段追撞進口休旅車

嘉義縣警局水上分局林姓警員今天駕駛巡邏車沿國道一號南下執勤，行經國道1號南向351.4公里燕巢路段時，疑未注意車前狀況追...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。