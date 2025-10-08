YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

有YouTuber爆料，自己2歲多的女兒在新北林口某幼兒園被膠帶貼嘴巴，關小黑屋，新北市議員蔡淑君稍早在FB粉專貼文指出，就是Safari探索國際幼兒學校，蔡淑君也公布園方16隻監視器畫面位置，絕對零容忍虐童霸凌事件。

該YouTuber指出，女兒被老師欺負，被封箱膠帶貼嘴巴、打臉，還被關小黑屋，也發現學校監視器一堆死角，學校主任承認某老師跟小孩講話時手上會貼膠帶，卻不承認把膠帶貼在孩子嘴上，但已有很多家長學生跟他說確有此事。也有家長願意站出來爆料，自己孩子就是被老師用膠帶貼嘴巴，甚至會動手打孩童、將不睡午覺的孩子拖到走廊。

蔡淑君表示，林口分局於10月7日，前往該幼兒園查訪後，已通報教育局、社會局、分局婦幼隊等相關單位，並完成線上通報社會安全網系統。分局已聯繫新北地檢署，並前往幼兒園備份現存所有監視影像及近1年任職的教保員與學生名冊。偵查隊已聯繫當事人，當事人與律師討論後已至分局報案，此案由偵查隊專責受理。