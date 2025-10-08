男毒駕罰鍰等欠款16萬元 台南分署找上門…親友看不下去代繳清

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

25歲洪姓男子前年5月間駕駛轎車行經台南關廟區關仁路，為警攔查檢測有吸食毒品，台南市府交通局重罰12萬元外，滯欠牌照稅及交通罰單等共計16萬餘元，而被移送行政執行署台南分署強制執行，經扣押存款未果，執行人員登門訪查，親友也看不下去代為繳清欠款。

台南分署指出，洪毒駕遭交通局重罰12萬元外，滯欠牌照稅、交通罰單6筆、違反公路法罰鍰2筆、汽車燃料使用費3筆等逾期未繳納，總計尚欠金額16萬1558元，分別經交通局等單位移送強制執行。

台南分署表示，執行人員於去年11月間收案後，調查發現洪名下有持分土地及存款可供執行，先核發執行命令扣押存款，惟未扣得任何存款。執行人員今年9月間親至他的住處現場訪查，巧遇親屬告知其欠款等相關情事，令親屬很擔心，立即委託友人到分署代洪繳清欠款。

台南分署執行人員9月間親至洪男住處訪查，巧遇親屬告知其欠款等情事，令親屬很擔心，立即委託友人到分署代為繳清欠款。圖／讀者提供
台南分署執行人員9月間親至洪男住處訪查，巧遇親屬告知其欠款等情事，令親屬很擔心，立即委託友人到分署代為繳清欠款。圖／讀者提供

