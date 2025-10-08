男毒駕罰鍰等欠款16萬元 台南分署找上門…親友看不下去代繳清

25歲洪姓男子前年5月間駕駛轎車行經台南關廟區關仁路，為警攔查檢測有吸食毒品，台南市府交通局重罰12萬元外，滯欠牌照稅及交通罰單等共計16萬餘元，而被移送行政執行署台南分署強制執行，經扣押存款未果，執行人員登門訪查，親友也看不下去代為繳清欠款。

台南分署指出，洪毒駕遭交通局重罰12萬元外，滯欠牌照稅、交通罰單6筆、違反公路法罰鍰2筆、汽車燃料使用費3筆等逾期未繳納，總計尚欠金額16萬1558元，分別經交通局等單位移送強制執行。