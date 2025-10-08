苗栗市凌晨機車、轎車相撞…機車噴飛起火波及3輛機車 騎士腦出血搶救

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一輛機車、一輛轎車今天凌晨在苗栗市中正路、至公路口相撞，機車噴飛起火，波及路旁3輛機車，19歲蔡姓男騎士腦出血搶救中，案由警方進一步處理中。

苗栗警分局南苗派出所今天凌晨2點接獲報案，苗栗市中正路、至公路發生小轎車、機車碰撞交通事故，員警到場後協助管制疏導交通，消防局救護車將重傷機車騎士蔡男緊急送醫。

警方初步調查，蔡男騎機車至公路東往西行駛，行經中正路口時，當時閃光號誌，與羅姓男子（22歲）駕駛由中正路南往北直行轎車發生碰撞，機車被撞飛人車倒地，滑行撞及路旁停放3輛機車並引發火勢，路人發現趕緊把倒臥地上拖到一旁，4輛機車都嚴重燒毀。

救護人員到場時，蔡男意識不清送醫，檢傷手、腳撕裂傷及擦傷，左側鎖骨有閉鎖性骨折、腦出血，今天中午手術治療中，警方表示，羅男經酒精檢測無飲酒情形，蔡男受傷尚未實施酒測，詳細事故原因仍需調查釐清。

苗栗警察分局呼籲用路人駕駛車輛務必遵守交通規則，行經無號誌或閃光號誌路口應確實停讓，以確保自身及其他用路人安全。

苗栗市中正路、至公路口天凌晨機車、轎車相撞車禍，起火波及路旁3輛機車，機車騎士重傷搶救中。圖／苗栗警察分局提供
苗栗市中正路、至公路口天凌晨機車、轎車相撞車禍，起火波及路旁3輛機車，機車騎士重傷搶救中。圖／苗栗警察分局提供
苗栗市中正路、至公路口天凌晨機車、轎車相撞車禍，起火波及路旁3輛機車，機車騎士重傷搶救中。圖／苗栗警察分局提供
苗栗市中正路、至公路口天凌晨機車、轎車相撞車禍，起火波及路旁3輛機車，機車騎士重傷搶救中。圖／苗栗警察分局提供

中正路 交通事故 苗栗市

