嘉明湖山屋領隊摔下床撞傷頭 空勤總隊直升機吊掛救援後送
台東嘉明湖山屋1名年約60歲男性登山領隊，今晨疑下床時摔落，導致頭部摔傷待援， 空勤總隊台東第3大隊第3隊，接獲總隊勤務指揮中心通知後，出動黑鷹直升機協助完成空中後送任務。
縣消防局指出，該領隊約從1米6高度摔落，一度昏迷、失憶，意識模糊，血氧77，其餘生命徵象正常；立即派遣關山大隊山域專責隊，並同步申請空勤直升機吊掛。
第3隊接獲命令後，派遣UH-60M型直升機，編號NA-707執行任務，早上7點50分開車前往目標區，8點34分時完成吊掛，返回豐年機場，落地將傷患後送就醫，順利完成任務。
消防局表示，豐田91載送患者前往基督教醫院，患者頭部有血腫，但意識清楚生命徵象穩定。
