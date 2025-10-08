快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東嘉明湖山屋1名年約60歲男性登山領隊，今晨疑下床時摔落，導致頭部摔傷待援， 空勤總隊台東第3大隊第3隊，接獲總隊勤務指揮中心通知後，出動黑鷹直升機協助完成空中後送任務。

縣消防局指出，該領隊約從1米6高度摔落，一度昏迷、失憶，意識模糊，血氧77，其餘生命徵象正常；立即派遣關山大隊山域專責隊，並同步申請空勤直升機吊掛。

第3隊接獲命令後，派遣UH-60M型直升機，編號NA-707執行任務，早上7點50分開車前往目標區，8點34分時完成吊掛，返回豐年機場，落地將傷患後送就醫，順利完成任務。

消防局表示，豐田91載送患者前往基督教醫院，患者頭部有血腫，但意識清楚生命徵象穩定。

嘉明湖山屋領隊摔下床撞傷頭 空勤總隊直升機吊掛救援後送

台東嘉明湖山屋1名年約60歲男性登山領隊，今晨疑下床時摔落，導致頭部摔傷待援， 空勤總隊台東第3大隊第3隊，接獲總隊勤務指揮中心通知後，出動黑鷹直升機協助完成空中後送任務。

