YTR淚訴2歲女兒嘴遭膠帶封口關小黑屋 教育局：停止林口該幼兒園教保服務

又傳出虐童事件，有YouTuber分享，自己2歲多的女兒就讀新北林口某幼兒園，竟被老師貼膠帶封口，甚至被關小黑屋。新北市教育局表示，該業者是補習班立案，卻從事教保業，要求即刻停止所有教保服務，最高裁罰負責人30萬元，視違規情節得廢止設立許可或勒令停業。

該YouTuber指出，女兒被老師欺負，被封箱膠帶貼嘴巴、打臉，還被關小黑屋，也發現學校監視器一堆死角，學校主任承認某老師跟小孩講話時手上會貼膠帶，卻不承認把膠帶貼在孩子嘴上，但已有很多家長學生跟他說確有此事。

該YouTuber表示，他已搜集相關證據，有願意站出來的家長爆料，孩子清楚說出膠帶貼在好幾位同學的嘴上，自己詢問孩子老師是否會打人，孩子回「拍好多下，會痛痛」；另有家長表示，孩子說如果哭哭或是壞壞，會被關去別間教室，哭的時候會被膠帶貼嘴巴，睡覺不閉眼睛時也會被貼膠帶，甚至有家長看到某老師把不睡覺的小孩拖到走廊，因認為會吵到其他孩子午睡。

該YouTuber批評，沒有一個家長可以接受自己的小孩子，是在學校被這樣子對待，該幼兒園收費高昂竟還虐童，孩子做惡夢會喊出「我不要，不要打我的臉臉」。

教育局表示，10月7日接獲通報後，當晚立即派員前往稽查，責令業者限期清查通報，2日內提供所有監視錄影畫面供查核，同步聯繫家長取得相關事證，對任何形式的不當對待或體罰行為「零容忍」，倘經查屬實，除依法最重裁罰60萬元外，將啟動不適任人員認定程序，最高可永久禁止從事補習班教職，並通報列入全國不適任人員系統，依法嚴懲、絕不寬貸。

教育局經調查，發現該幼兒學校業者以補習班名義立案，卻實際從事教保服務，已違反「幼兒教育及照顧法」第51條規定。教育局要求即刻停止所有教保服務，並依規定最重裁罰負責人30萬元，視違規情節得廢止設立許可或勒令停業。同時也將密集前往稽查。

另，教育局同步要求該班訂定退費及安置機制，協助家長辦理離班及安置相關事宜。教育局將協助家長提供心理輔導與關懷機制，安定幼兒身心，確保孩子在安全、友善的環境中學習成長。