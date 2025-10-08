男欠費萬元又涉刑案 警示帳戶一解行政執行署就出手：將持續追查
新北市張姓男子積欠酒駕罰鍰、燃料費、健保費逾20萬元，又因涉刑案，金融帳戶遭警示，行政執行署士林分署持續追蹤，近日發現張男帳戶解除警示，立即執行徵回12萬餘元，強調將持續追查張男財產，呼籲民眾避免欠繳費用而被強制執行。
士林分署指出，新北市張男2020年因酒駕案遭裁罰18萬餘元，另滯欠汽車燃料使用費及罰緩3萬餘元，以及健保費9000餘元，皆未依限繳納，案經新北市政府交通事件裁決所、交通部公路局台北區監理所、衛福部中央健保署陸續移送執行，士林分署啟動調查及強制執行措施。
士林分署去年依法扣押張男名下銀行存款，但因張男涉及刑案，金融帳戶遭列為警示帳戶，遂暫時無法執行；士林分署持續追蹤帳戶動態，近日發現張男帳戶解除警示，立刻執行，順利徵回12萬餘元，清償張男滯納的汽車燃料使用費、相關罰鍰及健保費。
士林分署說，針對剩餘罰緩部分，分署將持續追查張男財產，確實貫徹公權力，維護公共利益。同時呼籲，民眾應於期限內繳納交通違規罰鍰等公法上金錢給付義務，避免因欠繳導致被強制執行，行政執行署將秉持公平、效率及依法行政原則，持續維護公權力執行，確保社會大眾生命、財產安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
