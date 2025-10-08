亞通客運、大貨車今國道追撞事故釀28傷 公路局啟動安全查核

國道1號北上五股路段今清晨6時57分，發生亞通客運與大貨車追撞事故釀28人受傷，交通部公路局表示，該客運車齡為14年，今年8月7日剛完成定檢，駕駛駕照及1周工時均正常。已要求客運妥善處理傷者及後續賠償事宜，並派員前往亞通客運安全管理查核，若違反規定將開罰。

國道1號北上五股路段今清晨6時57分，亞通客運5250路線KKA-3776大客車與松與國際通KLL-8626大貨車發生追撞。

公路局說，事發後本局、台北區監理所與新竹區監理所立即成立「1008國1北上33.7k大客車甲級事故應變小組」應變處理。

公路局表示，經了解，國道客運車內乘客人數共44人。事故造成28輕傷，傷者送至林口長庚醫院有21人、輔大醫院5人、部立台北醫院2人，台北區監理所已派員分赴各醫院探視傷患。

截至上午10時30分止，林口長庚醫院5人尚留院觀察治療，其餘23名乘客已全數出院，有關事故確切原因尚待警察單位調查。

公路局指出，本次事故亞通客運公司KKA-3776大客車，該車於100年4月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗是114年8月7日，下次定檢日為民國115年1月5日，劉姓駕駛人駕籍及近一周駕駛工時均正常；松和通運公司KLL-8626大貨車，該車於109年5月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗是114年6月26日，下次定檢日為民國115年5月22日，鍾姓駕駛人駕籍正常。