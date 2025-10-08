8旬翁「攜帶10萬現金」失蹤一天一夜 迷途博愛特區北市警助返家

8旬徐姓老翁日前神情茫然在台北市博愛特區附近閒晃，民眾發現他需要協助報警，警方趕抵他語焉不詳，無法交代自己身分、疑似失智，協助帶回派出所安置，員警在他身上找到證件以及10萬元現金，聯繫他兒子接回，兒子稱爸爸已經失蹤一天一夜了，頻頻感謝員警幫助。

中正一分局介壽路派出所警員李盈達、王建弘日前獲報，一名疑似走失徐翁（84歲）獨自徘徊在北市中正區中華路一段85巷內，看起來神情茫然。

警方趕抵，先觀察身心狀況，發現徐翁無法正常回答自己名字與身分，正要從他身上查看是否有相關證件，卻在他外套口袋意外摸到一疊現金，點算後發現高達10萬元，隨後又在手提袋內找到證件，終於確認身分。

員警立即聯繫家屬，徐翁的兒子接獲通知後表示，父親平時有輕微失智情形，前一天上午外出遲未返家，焦急萬分，當晚就至派出所報案協尋，隔天接到警方來電得知父親平安，立刻從桃園趕往北市接回，頻頻向警方致謝，直呼「太感謝了！」