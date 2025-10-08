快訊

「鏟子英雄」免費吃龍蝦！ 豐FOOD「下午茶吃到飽半價」優惠延長、身分證中3碼送牛小排

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

8旬翁「攜帶10萬現金」失蹤一天一夜 迷途博愛特區北市警助返家

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

8旬徐姓老翁日前神情茫然在台北市博愛特區附近閒晃，民眾發現他需要協助報警，警方趕抵他語焉不詳，無法交代自己身分、疑似失智，協助帶回派出所安置，員警在他身上找到證件以及10萬元現金，聯繫他兒子接回，兒子稱爸爸已經失蹤一天一夜了，頻頻感謝員警幫助。

中正一分局介壽路派出所警員李盈達、王建弘日前獲報，一名疑似走失徐翁（84歲）獨自徘徊在北市中正區中華路一段85巷內，看起來神情茫然。

警方趕抵，先觀察身心狀況，發現徐翁無法正常回答自己名字與身分，正要從他身上查看是否有相關證件，卻在他外套口袋意外摸到一疊現金，點算後發現高達10萬元，隨後又在手提袋內找到證件，終於確認身分。

員警立即聯繫家屬，徐翁的兒子接獲通知後表示，父親平時有輕微失智情形，前一天上午外出遲未返家，焦急萬分，當晚就至派出所報案協尋，隔天接到警方來電得知父親平安，立刻從桃園趕往北市接回，頻頻向警方致謝，直呼「太感謝了！」

中正第一分局呼籲，家中如有年邁長者，應多加留意其動向，避免讓其獨自外出，平時亦可為長者配戴可辨識身分的配件或手環，以便即時幫助迷途長者平安返家，避免憾事發生。

8旬徐姓老翁疑似失智，從桃園走失到台北市博愛特區，北市警方協助聯繫家屬後帶回。記者翁至成／翻攝
8旬徐姓老翁疑似失智，從桃園走失到台北市博愛特區，北市警方協助聯繫家屬後帶回。記者翁至成／翻攝
8旬徐姓老翁疑似失智，從桃園走失到台北市博愛特區，北市警方協助聯繫家屬後帶回。記者翁至成／翻攝
8旬徐姓老翁疑似失智，從桃園走失到台北市博愛特區，北市警方協助聯繫家屬後帶回。記者翁至成／翻攝

北市 失智

延伸閱讀

台北市議會今開議 民進黨議員提案還稅於民「普發現金2.1萬」

北市開議聚焦財劃法輝達 藍：綠續打柯案找藍白合破口

北市衛生局續查黑心豬腸 寧夏路陳姓攤商購得674公斤流市面

黑心豬腸流向4縣市 北市啟動市售產品專案稽查

相關新聞

白衣男機捷抽菸還打保全 桃捷：已開罰1500元

機場捷運A11坑口站今早傳旅客在月台抽菸吃檳榔，站內保全上前制止，結果遭對方揮拳攻擊。桃園大眾捷運公司表示，被攻擊的保全...

2歲女兒遭膠帶封口關小黑屋 教育局：停止林口該幼兒園教保服務

又傳出虐童事件，有YouTuber分享，自己2歲多的女兒就讀新北林口某幼兒園，竟被老師貼膠帶封口，甚至被關小黑屋。新北市...

亞通客運、大貨車今國道追撞事故釀28傷 公路局啟動安全查核

國道1號北上五股路段今清晨6時57分，發生亞通客運與大貨車追撞事故釀28人受傷，交通部公路局表示，該客運車齡為14年，今...

8旬翁「攜帶10萬現金」失蹤一天一夜 迷途博愛特區北市警助返家

8旬徐姓老翁日前神情茫然在台北市博愛特區附近閒晃，民眾發現他需要協助報警，警方趕抵他語焉不詳，無法交代自己身分、疑似失智...

中彰快速路內側車道二車碰撞 無人受傷無酒駕

中彰快速路台中潭子段昨晚發生車禍，二輛轎車在內側車道碰撞，車輛受損無人受傷，內側車道交通短暫受阻，警方查出二名駕駛無酒駕...

畫面曝光！近6萬元紙鈔掉落隨風飛 5名清潔隊員撿送到派出所

台中市一名婦人日前騎車回家途中，隨身包破損，剛領的現金5萬9000元紙鈔隨風飛，剛好清潔隊垃圾車行駛經過，5名清潔隊員下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。