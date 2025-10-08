老翁發現機車不在常停的位置上，以為遭人竊取，急忙至派出所報案。圖：讀者提供

桃園市大園區一名84歲的楊姓老翁，昨(7)日下午要到診所看診，出門後卻發現機車不在常停的位置上，以為遭人竊取，楊翁急忙至派出所報案，員警獲報後陪同楊翁至現場搜尋，發現機車就停在一處樹叢邊，距離楊翁原本的停車位不到5公尺，楊翁對於警方的熱心幫忙深表感謝。

員警到場後環顧四周，馬上就在一處樹叢邊發現老翁的機車，距離老翁描述的停車位不到5公尺。圖：讀者提供

大園分局指出，楊姓老翁於昨日下午至埔心派出所報案，稱其機車遺失請警方幫忙協尋，員警見老翁神情慌張心急如焚，先安撫老翁的情緒，耐心詢問其車輛特徵及停放位置，隨後便陪同老翁到現場協尋。

員警到場後環顧四周，馬上就在一處樹叢邊發現老翁的機車，距離老翁描述的停車位不到5公尺，老翁看見愛車後突然想起，前一天晚上回家時，因原本常停的車位被人停走，他便將機車停到旁邊巷子，隔天下午他趕著出門看診，沒仔細在附近尋找，才發生這起烏龍事件，對於自己的粗心大意感到相當不好意思，連忙向員警致歉，同時也感謝警方的熱心，幫忙尋回機車。

本文章來自《桃園電子報》。原文：翁誤認機車被偷急報案！警下秒「原地找到了」