畫面曝光！近6萬元紙鈔掉落隨風飛 5名清潔隊員撿送到派出所
台中市一名婦人日前騎車回家途中，隨身包破損，剛領的現金5萬9000元紙鈔隨風飛，剛好清潔隊垃圾車行駛經過，5名清潔隊員下車幫忙撿錢，送到派出所，警方核對資料後已將錢返還婦人。
台中市環保局清潔隊日前執行清潔勤務時，經沙鹿區鎮南路突然發現，路上飛散許多紙鈔，車上清潔隊員立刻下車幫忙撿。
清潔隊羅姓隊長表示，清潔隊員擺放三角錐，一旁車輛的司機也幫戒護，清潔隊員撿鈔票。張姓清潔隊員表示，他以為是假鈔，撿起發現竟是真鈔，有些紙鈔飛到車底下，大家一起趴在地上撿，心想失主一定著急，將鈔票撿起後送到派出所。
清水警分局今天表示，當時接獲清潔隊員送至派出所現金5萬9000元，分局依規定受理，婦人當天時到分局領取，核對相關資料無誤後依規定發還。
警方呼籲民眾出門在外，應隨時留意隨身所攜帶現金及物品並應妥善收納，避免遺失。
