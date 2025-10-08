影／失聯移工酒駕轎車底下卡單車逃逸1公里 熱心大學生助警逮人

台南市警三分局和順派出所今晨據報有人駕車撞倒停放在安南區安和路四段家門口的腳踏車後逃逸，而駕駛無視腳踏車卡在車底下照樣往前開近1公里，沿途冒火花情形被一群吃完消夜大學生發現後報警，看到追緝警車尾隨而至招手攔車，逮捕酒駕31歲越南籍裴姓失聯移工送辦。

警方指出，一群崑山科大大學生晚間吃完消夜準備返家，發現有輛轎車沿路冒火花，車底下疑卡住輛腳踏車拖行，大學生察覺有異報警處理，並騎機車尾隨直至轎車停下後，好心上前提醒駕駛車子狀況，未料該駕駛疑為外籍人士，還聞到濃濃酒味上前勸阻，「不要跑…」對方見苗頭不對調頭就跑。

案發當下，市警三分局和順派出所據報，所長許力生說，凌晨0時許副所長許永勳及警員唐仲亞接獲民眾報案，指家門口的腳踏車遭撞擊且肇事車輛未留現場。警方調閱周邊監視器確認肇事車輛車牌號碼，研判車輛沿安和路北上，立即展開追緝。

正當警車追緝至1公里外安定區沙崙一帶發現有大學生招手攔車，指有外籍駕駛卡住一輛腳踏車後逃入巷內草叢。警方隨即搜索，在一旁巷子內草叢內逮捕失聯移工裴男，且經酒精呼氣檢測，酒測值高達每公升1.11毫克。警方依涉違反入出國及移民法將他逮捕並帶回偵辦，並依公共危險罪函送台南地檢署偵辦。

所幸，大學生報警之舉，善化分局港口派出所已接獲通報，且三分局和順派出所警車已循線追緝趕抵現場，看到大學生站在路旁招手攔車，迅速將酒駕失聯移工逮捕到案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康