為衝流量引擎蓋上跳舞行駛 中市兩男搞笑反被開單告發

台中市張姓男子昨晚9時許為上網衝流量，與幾名友人在太平區中山路一處巷弄內自錄影片，由張男在轎車引擎蓋上隨著音樂跳舞，再請陳姓友人駕駛車子緩行，並把影片上傳網路。警方發現主動調查，依違反道路交通管理處罰條例開單舉發，陳姓駕駛裁罰1萬8000元，張也被裁處500元罰鍰。

據了解，影片中，車子的行駛並不快，除了張在車上跳舞，也有另兩友人在車兩側做出划船動作，畫面似模仿國外的流行音樂舞曲。

太平警分局說，道路交通管理處罰條例第30條1項7款「載運人客、貨物不穩妥…，處新臺幣6000元以上1萬8000元以下罰鍰」張姓男子站在引擎蓋上則違反同法第81條「在車輛行駛中攀登、跳車或攀附隨行者，處新臺幣500元罰鍰」，因此將依規定製單舉發，並將檢具相關事證續行依法嚴辦。