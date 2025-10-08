快訊

「鏟子英雄」免費吃龍蝦！ 豐FOOD「下午茶吃到飽半價」優惠延長、身分證中3碼送牛小排

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

為衝流量引擎蓋上跳舞行駛 中市兩男搞笑反被開單告發

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市張姓男子昨晚9時許為上網衝流量，與幾名友人在太平區中山路一處巷弄內自錄影片，由張男在轎車引擎蓋上隨著音樂跳舞，再請陳姓友人駕駛車子緩行，並把影片上傳網路。警方發現主動調查，依違反道路交通管理處罰條例開單舉發，陳姓駕駛裁罰1萬8000元，張也被裁處500元罰鍰。

據了解，影片中，車子的行駛並不快，除了張在車上跳舞，也有另兩友人在車兩側做出划船動作，畫面似模仿國外的流行音樂舞曲。

太平警分局說，道路交通管理處罰條例第30條1項7款「載運人客、貨物不穩妥…，處新臺幣6000元以上1萬8000元以下罰鍰」張姓男子站在引擎蓋上則違反同法第81條「在車輛行駛中攀登、跳車或攀附隨行者，處新臺幣500元罰鍰」，因此將依規定製單舉發，並將檢具相關事證續行依法嚴辦。

太平警分局表示，民眾切勿因個人喜好從事不當或違序行為，警方均將依法嚴辦，以維護安寧秩序。

台中市張姓男子昨晚9時許在車子引擎蓋上隨著音樂跳舞，再請陳姓友人駕駛車子緩行，並把影片上傳網路。圖／取自社會事新聞影音
台中市張姓男子昨晚9時許在車子引擎蓋上隨著音樂跳舞，再請陳姓友人駕駛車子緩行，並把影片上傳網路。圖／取自社會事新聞影音

影片 台中市

延伸閱讀

無牌占停車格立刻拖吊 中市北區貨車2小時遭拖離

強力水柱助災民重見乾淨地板 中市環保局車身這行字…瞬間被感動

中市運動中心中秋祭優惠 還可抽機票大獎

台美關稅衝擊！ 中市117家廠商放無薪假、半個月增18家

相關新聞

白衣男機捷抽菸還打保全 桃捷：已開罰1500元

機場捷運A11坑口站今早傳旅客在月台抽菸吃檳榔，站內保全上前制止，結果遭對方揮拳攻擊。桃園大眾捷運公司表示，被攻擊的保全...

2歲女兒遭膠帶封口關小黑屋 教育局：停止林口該幼兒園教保服務

又傳出虐童事件，有YouTuber分享，自己2歲多的女兒就讀新北林口某幼兒園，竟被老師貼膠帶封口，甚至被關小黑屋。新北市...

亞通客運、大貨車今國道追撞事故釀28傷 公路局啟動安全查核

國道1號北上五股路段今清晨6時57分，發生亞通客運與大貨車追撞事故釀28人受傷，交通部公路局表示，該客運車齡為14年，今...

8旬翁「攜帶10萬現金」失蹤一天一夜 迷途博愛特區北市警助返家

8旬徐姓老翁日前神情茫然在台北市博愛特區附近閒晃，民眾發現他需要協助報警，警方趕抵他語焉不詳，無法交代自己身分、疑似失智...

中彰快速路內側車道二車碰撞 無人受傷無酒駕

中彰快速路台中潭子段昨晚發生車禍，二輛轎車在內側車道碰撞，車輛受損無人受傷，內側車道交通短暫受阻，警方查出二名駕駛無酒駕...

畫面曝光！近6萬元紙鈔掉落隨風飛 5名清潔隊員撿送到派出所

台中市一名婦人日前騎車回家途中，隨身包破損，剛領的現金5萬9000元紙鈔隨風飛，剛好清潔隊垃圾車行駛經過，5名清潔隊員下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。