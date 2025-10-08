聽新聞
白衣男機捷抽菸還打保全 桃捷：已開罰1500元
機場捷運A11坑口站今早傳旅客在月台抽菸吃檳榔，站內保全上前制止，結果遭對方揮拳攻擊。桃園大眾捷運公司表示，被攻擊的保全暫不提告，但公司將依大眾捷運法對民眾開罰1500元。
臉書今天流傳一段影片，有民眾坐在機捷月台座椅抽菸吃檳榔，一旁穿螢光背心保全出聲勸阻，該民眾仍我行我素，繼續吞雲吐霧，結果保全拍掉他手中的菸，他隨即朝保全揮拳，全案最後由捷運警察協助處理。
桃捷表示，該旅客因不聽勸，站長最後依大眾捷運法第50條第1項第9款「於捷運系統內嚼食檳榔」開罰1500元，旅客後續也離開車站；公司後續也依監視器影像向衛生局檢舉菸害防制法，被攻擊的保全則是暫不提告，呼籲旅客共同維護安全與秩序。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
