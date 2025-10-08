快訊

「鏟子英雄」免費吃龍蝦！ 豐FOOD「下午茶吃到飽半價」優惠延長、身分證中3碼送牛小排

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

聽新聞
0:00 / 0:00

白衣男機捷抽菸還打保全 桃捷：已開罰1500元

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

機場捷運A11坑口站今早傳旅客在月台抽菸吃檳榔，站內保全上前制止，結果遭對方揮拳攻擊。桃園大眾捷運公司表示，被攻擊的保全暫不提告，但公司將依大眾捷運法對民眾開罰1500元。

臉書今天流傳一段影片，有民眾坐在機捷月台座椅抽菸吃檳榔，一旁穿螢光背心保全出聲勸阻，該民眾仍我行我素，繼續吞雲吐霧，結果保全拍掉他手中的菸，他隨即朝保全揮拳，全案最後由捷運警察協助處理。

桃捷表示，該旅客因不聽勸，站長最後依大眾捷運法第50條第1項第9款「於捷運系統內嚼食檳榔」開罰1500元，旅客後續也離開車站；公司後續也依監視器影像向衛生局檢舉菸害防制法，被攻擊的保全則是暫不提告，呼籲旅客共同維護安全與秩序。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

機場捷運今早傳旅客在站內抽菸吃檳榔，保全勸阻還被攻擊。圖／翻攝自黑色豪門企業
機場捷運今早傳旅客在站內抽菸吃檳榔，保全勸阻還被攻擊。圖／翻攝自黑色豪門企業

機場捷運 保全

延伸閱讀

台鐵汐止站月台加高 施工架翻落軌道 自強號擦撞釀險台鐵勒令停工

「這些工作」近6萬卻仍遭嫌 網一看全搖頭：素養才是問題

機捷A7站尖峰擠爆 桃捷：1直達車將改普通車「站站停」

影／疑抽菸未熄…基隆中正路一早火警疏散20多人 住戶驚逃：煙好大

相關新聞

白衣男機捷抽菸還打保全 桃捷：已開罰1500元

機場捷運A11坑口站今早傳旅客在月台抽菸吃檳榔，站內保全上前制止，結果遭對方揮拳攻擊。桃園大眾捷運公司表示，被攻擊的保全...

亞通客運、大貨車今國道追撞事故釀28傷 公路局啟動安全查核

國道1號北上五股路段今清晨6時57分，發生亞通客運與大貨車追撞事故釀28人受傷，交通部公路局表示，該客運車齡為14年，今...

8旬翁「攜帶10萬現金」失蹤一天一夜 迷途博愛特區北市警助返家

8旬徐姓老翁日前神情茫然在台北市博愛特區附近閒晃，民眾發現他需要協助報警，警方趕抵他語焉不詳，無法交代自己身分、疑似失智...

中彰快速路內側車道二車碰撞 無人受傷無酒駕

中彰快速路台中潭子段昨晚發生車禍，二輛轎車在內側車道碰撞，車輛受損無人受傷，內側車道交通短暫受阻，警方查出二名駕駛無酒駕...

畫面曝光！近6萬元紙鈔掉落隨風飛 5名清潔隊員撿送到派出所

台中市一名婦人日前騎車回家途中，隨身包破損，剛領的現金5萬9000元紙鈔隨風飛，剛好清潔隊垃圾車行駛經過，5名清潔隊員下...

影／失聯移工酒駕轎車底下卡單車逃逸1公里 熱心大學生助警逮人

台南市警三分局和順派出所今晨據報有人駕車撞倒停放在安南區安和路四段家門口的腳踏車後逃逸，而駕駛無視腳踏車卡在車底下照樣往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。