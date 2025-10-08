桃園龍潭警方10月取締酒駕件數增 交通事故減少逾24%

桃園市龍潭警察分局為防制酒後駕車危害用路人安全，規畫10月1日至31日取締酒駕大執法專案，7天已取締11件，不但展現對酒駕零容忍的決心，也有效降低交通事故。

警方分析1至7日取締的11件酒駕，其中行政違規（酒測值0.24mg/L以下）2件、涉嫌觸犯公共危險罪（酒測值0.25mg/L以上）移送法辦9件，比較去年同期取締件數5件，增加120%；車禍受傷事故（A2）26件，比去年同期34件比較減少8件，下降比率24%逾兩成。顯示有效規畫勤務可以提升執法成效，尤其車禍受傷案件較去年同期明顯改善，將持續推動相關勤務。

龍潭警分局長施宇峰表示，分局規畫專案時，針對易發生酒駕肇事路段，及常見酒駕行為地點，列為執法重點，採不定點、不定時方式執行道路臨檢，並結合封鎖式路檢與機動巡邏攔查等方式，運用優勢警力強勢取締，全力防阻酒駕，並進一步預防事故。

施宇峰說，酒後駕車、超速及闖紅燈等違規行為是導致交通事故的主要原因之一，接下來國慶連假期間警方會繼續強力執法，保障用路人的安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康