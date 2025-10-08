聽新聞
0:00 / 0:00
櫻花妹遊台中中華路夜市丟錢包 警火速找回她送餅回報
日本籍妙齡女子瀧澤4日到台中旅遊，在中華路夜市不慎遺失錢包，日女急著找警方協助，當時第二警分局文正所警員正好遇到民眾拾獲錢包，查閱包內證件後，順利聯絡上日女領回，日女也致贈警員太陽餅，聊表謝意。
第二警分局文正所警員蔡尚儒，4日晚間9時許，受理民眾在北區民族路拾獲錢包，警員現場清點後發現，錢包內含少量台幣及多張日本籍證件。
警員立即依規定開立報案證明，透過外事系統查詢及聯繫專勤隊協助尋找失主，同時也主動通知鄰近派出所留意是否有相關報案。
大誠派出所隨後致電，有名日本籍女子瀧澤（21歲）報案稱自己的錢包遺失。經確認，報案日女即為錢包失主，隨即協助聯繫並將其載至文正派出所，瀧澤確認物品無誤後，難掩激動之情。
瀧澤表示，在中華路夜市購物時不慎遺失錢包，因錢包內有重要證件，原本焦急萬分，未料員警高效率協助尋回，令她對台灣警察的專業與熱心印象深刻，特地贈送台中在地名產太陽餅以表謝意。
第二警分局長鍾承志表示，派出所員警的迅速行動，不僅讓外籍旅客感受到台灣的溫暖，也進一步展現了我國警察在第一線執法之外的「親民服務」，成為推動國民外交的最佳代言人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言