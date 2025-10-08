快訊

櫻花妹遊台中中華路夜市丟錢包 警火速找回她送餅回報

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

日本籍妙齡女子瀧澤4日到台中旅遊，在中華路夜市不慎遺失錢包，日女急著找警方協助，當時第二警分局文正所警員正好遇到民眾拾獲錢包，查閱包內證件後，順利聯絡上日女領回，日女也致贈警員太陽餅，聊表謝意。

第二警分局文正所警員蔡尚儒，4日晚間9時許，受理民眾在北區民族路拾獲錢包，警員現場清點後發現，錢包內含少量台幣及多張日本籍證件。

警員立即依規定開立報案證明，透過外事系統查詢及聯繫專勤隊協助尋找失主，同時也主動通知鄰近派出所留意是否有相關報案。

大誠派出所隨後致電，有名日本籍女子瀧澤（21歲）報案稱自己的錢包遺失。經確認，報案日女即為錢包失主，隨即協助聯繫並將其載至文正派出所，瀧澤確認物品無誤後，難掩激動之情。

瀧澤表示，在中華路夜市購物時不慎遺失錢包，因錢包內有重要證件，原本焦急萬分，未料員警高效率協助尋回，令她對台灣警察的專業與熱心印象深刻，特地贈送台中在地名產太陽餅以表謝意。

第二警分局長鍾承志表示，派出所員警的迅速行動，不僅讓外籍旅客感受到台灣的溫暖，也進一步展現了我國警察在第一線執法之外的「親民服務」，成為推動國民外交的最佳代言人。

日本籍女子瀧澤4日遺失錢包，第二警分局警員蔡尚儒助她找回，日女送上太陽餅致謝。圖／第二警分局提供
日本籍女子瀧澤4日遺失錢包，第二警分局警員蔡尚儒助她找回，日女送上太陽餅致謝。圖／第二警分局提供

日本 夜市 警察

