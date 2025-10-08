快訊

金價飆破4000美元 央行持有黃金價值翻10倍

故宮百年／蘇軾到底寫什麼？〈西園雅集圖〉藏千年密碼

哈隆轉強颱 準「娜克莉颱風」生成、路徑可能複製貼上

聽新聞
0:00 / 0:00

影／遊覽車轉彎險撞警用機車驚悚畫面曝 女警急剎閃避躲過夾殺

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣壯圍鄉發生一起驚險交通意外，一輛遊覽車在轉進車道時，差一點與一名騎乘警用機車的女警發生碰撞，所幸女警緊急剎車閃避，才未釀成事故。事發後，驚險畫面被網友上傳至社群，引發熱烈討論，是轉彎車應讓直行車，或是員警應該減速？

從行車紀錄器畫面可見，當時遊覽車準備從壯圍鄉191縣道轉進美功路一段123巷前的迴轉道，一名騎警用機車的女警正好直行通過，兩車距離極近，女警連忙煞車並傾斜身體閃避，驚險畫面令人捏把冷汗。

事發時間10月5日下午4時許，地點位於壯圍美功路段。目擊網友在threads貼文「就差那麼一點點宜蘭又要多一件A1事故」，有網友認為，遊覽車轉出角度太大，相當危險，警方應該攔查；但也有網友指出，現場有整排的三角錐，阻礙遊覽車轉彎視線，加上大型車本身死角多，警方騎乘的小型機車若能放慢速度，或可避免險象。

警方調查發現，該處迴轉道設有明確「停車再開」標誌及「停止線」，車輛在迴轉前應先停車觀察，禮讓191縣道直行車輛後，確認安全才能前進。當時女警是要前往宜蘭交流道執行高乘載管制勤務途中，所幸並未受傷。

宜蘭警分局表示，獲報後立即了解情形，並提醒同仁注意行車安全，也會通知遊覽車駕駛人到案說明。警方呼籲，駕駛人應遵守道路交通標誌、標線及號誌之指示，違者可依《道路交通管理處罰條例》第60條第2項第3款規定，處900元以上、1800元以下罰鍰，維護用路人安全。

遊覽車轉進車道時，差一點與一名騎乘警用機車的女警發生碰撞，所幸女警緊急剎車閃避，才未釀成事故。事發後，驚險畫面被網友上傳至社群，引發熱烈討論，是轉彎車應讓直行車，或是員警應該減速？圖／翻攝自threads
遊覽車轉進車道時，差一點與一名騎乘警用機車的女警發生碰撞，所幸女警緊急剎車閃避，才未釀成事故。事發後，驚險畫面被網友上傳至社群，引發熱烈討論，是轉彎車應讓直行車，或是員警應該減速？圖／翻攝自threads
遊覽車轉進車道時，差一點與一名騎乘警用機車的女警發生碰撞，所幸女警緊急剎車閃避，才未釀成事故。事發後，驚險畫面被網友上傳至社群，引發熱烈討論，是轉彎車應讓直行車，或是員警應該減速？圖／翻攝自threads
遊覽車轉進車道時，差一點與一名騎乘警用機車的女警發生碰撞，所幸女警緊急剎車閃避，才未釀成事故。事發後，驚險畫面被網友上傳至社群，引發熱烈討論，是轉彎車應讓直行車，或是員警應該減速？圖／翻攝自threads

女警 遊覽車

延伸閱讀

中秋連假…嘉縣議員包遊覽車 150名「專業鏟子超人」直奔花蓮救災

遊覽車藏槍防債主 台中警跟監查獲、檢方起訴

載40韓國人遊覽車台62中崙隧道冒濃煙 司機急停路肩放人下車

台中老翁騎電動輔助車迷途7小時 女警幫騎回家網友稱暖心

相關新聞

影／國道客運車禍28人受傷送醫 肇因是前方聯結車閃車煞停

國道1號北向五股路段今天清晨發生的大巴士客運車禍造成28人受傷送醫，初步了解是因為前方1輛載運鋼筋的聯結車為了閃車而在外...

他心情苦悶 1天3度跳入基隆港游泳 消防一再馳援 圍觀者怪他浪費資源

基隆市60歲王姓男子，7日3度從海洋廣場跳入基隆港「游泳」，晚間第3次下水時，還潛入水下，上岸後說「濟公指示他潛水摸蜊仔...

白衣男機捷抽菸還打保全 桃捷：已開罰1500元

機場捷運A11坑口站今早傳旅客在月台抽菸吃檳榔，站內保全上前制止，結果遭對方揮拳攻擊。桃園大眾捷運公司表示，被攻擊的保全...

櫻花妹遊台中中華路夜市丟錢包 警火速找回她送餅回報

日本籍妙齡女子瀧澤4日到台中旅遊，在中華路夜市不慎遺失錢包，日女急著找警方協助，當時第二警分局文正所警員正好遇到民眾拾獲...

影／遊覽車轉彎險撞警用機車驚悚畫面曝 女警急剎閃避躲過夾殺

宜蘭縣壯圍鄉發生一起驚險交通意外，一輛遊覽車在轉進車道時，差一點與一名騎乘警用機車的女警發生碰撞，所幸女警緊急剎車閃避，...

裝睡的人叫不醒？台中酒駕男緊閉眼…一聽愛車恐破窗突然下車

台中張姓男子半夜酒後駕駛1輛黑色Volvo轎車違規遭攔查，警員上前他竟直接反鎖、熄火，瞬間陷入沈睡，無視警方一再拍打車窗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。