影／遊覽車轉彎險撞警用機車驚悚畫面曝 女警急剎閃避躲過夾殺
宜蘭縣壯圍鄉發生一起驚險交通意外，一輛遊覽車在轉進車道時，差一點與一名騎乘警用機車的女警發生碰撞，所幸女警緊急剎車閃避，才未釀成事故。事發後，驚險畫面被網友上傳至社群，引發熱烈討論，是轉彎車應讓直行車，或是員警應該減速？
從行車紀錄器畫面可見，當時遊覽車準備從壯圍鄉191縣道轉進美功路一段123巷前的迴轉道，一名騎警用機車的女警正好直行通過，兩車距離極近，女警連忙煞車並傾斜身體閃避，驚險畫面令人捏把冷汗。
事發時間10月5日下午4時許，地點位於壯圍美功路段。目擊網友在threads貼文「就差那麼一點點宜蘭又要多一件A1事故」，有網友認為，遊覽車轉出角度太大，相當危險，警方應該攔查；但也有網友指出，現場有整排的三角錐，阻礙遊覽車轉彎視線，加上大型車本身死角多，警方騎乘的小型機車若能放慢速度，或可避免險象。
警方調查發現，該處迴轉道設有明確「停車再開」標誌及「停止線」，車輛在迴轉前應先停車觀察，禮讓191縣道直行車輛後，確認安全才能前進。當時女警是要前往宜蘭交流道執行高乘載管制勤務途中，所幸並未受傷。
宜蘭警分局表示，獲報後立即了解情形，並提醒同仁注意行車安全，也會通知遊覽車駕駛人到案說明。警方呼籲，駕駛人應遵守道路交通標誌、標線及號誌之指示，違者可依《道路交通管理處罰條例》第60條第2項第3款規定，處900元以上、1800元以下罰鍰，維護用路人安全。
