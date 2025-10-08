竹市養生館涉性交易 警查緝逮男客與女服務生

快訊

中央社／ 新竹市8日電

新竹市南大路一家養生館涉嫌經營性交易，警方長期蒐證，日前到場查獲涉及違法半套性交易的男客及女服務生，依社會秩序維護法裁處，全案依妨害風化等罪嫌將負責人送辦。

新竹市警察局今天發布新聞稿表示，該養生館雖以一般「養生」名義對外營業，但實際上提供女員工與男客從事半套性交易服務，業者艷名遠播。

警方表示，經循線掌握事證，並向新竹地方法院聲請搜索票，日前夜間前往查緝，當場查獲從事性交易之女服務生及男客各1名，查扣現金新台幣5200元、手機及沾有精液之毛巾等證物，並帶回負責人文姓女子。

警方表示，從事性交易的男女依社會秩序維護法裁罰；負責人文姓女子則依刑法妨害風化罪嫌，移送新竹地方檢察署偵辦。呼籲業者切勿心存僥倖觸法營利，查獲必將嚴辦。

性交易 新竹 服務生

