快訊

影／國道客運車禍28人受傷送醫 肇因是前方聯結車閃車煞停

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號北向五股路段今天清晨發生的大巴士客運車禍造成28人受傷送醫，初步了解是因為前方1輛載運鋼筋的聯結車為了閃車而在外側車道煞停，造成巴士來不及反應撞上，後方一路回堵15公里至桃園，事故現場目前已排除。

據了解，這輛客運巴士由64歲劉姓司機駕駛，從桃園南崁載客出發要到北市松山機場，清晨6時50分左右行經五股路段發生車禍。原因是前方由51歲鍾姓司機駕駛滿載鋼筋的聯結大貨車，疑未與前方車輛保持安全距離，緊急閃避至外側車道之後煞停。

大巴士原本沿外側車道直行，來不及閃避撞上聯結車車尾，巴士車頭嚴重毀損、擋風玻璃碎裂，車上乘客摔得東倒西歪但未受困，由於受傷人數眾多，新北市消防局出動17車、35人趕往救援，幸好所有人多半都是輕微擦挫傷，由救護車分別送往林口長庚、衛福部台北醫院、輔大醫院。

巴士車撞擊後占用中線車道，交通尖峰時段後方回堵15公里至桃園，車速僅剩10至30公里不等，國道警方趕抵迅速測繪完畢並疏導後方車流，現場於上午8時16分拖吊排除，恢復全線通車，詳細肇事原因有待警方進一步調查釐清。

國道1號北向五股路段今天清晨發生大巴士客運車禍造成28人受傷送醫，初步了解是因為前方1輛載運鋼筋的聯結車為了閃車而在外側車道煞停，造成巴士來不及反應撞上。記者林昭彰／翻攝
巴士 車道 國道 車禍

