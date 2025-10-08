裝睡的人叫不醒？台中酒駕男緊閉眼…一聽愛車恐破窗突然下車

台中張姓男子半夜酒後駕駛1輛黑色Volvo轎車違規遭攔查，警員上前他竟直接反鎖、熄火，瞬間陷入沈睡，無視警方一再拍打車窗、用手電筒照勸告他受檢，直到消防隊到場準備破窗時，張才突然睜開眼甦醒，警方也要他「面對現實」，張被測得呼氣酒測值每公升0.24毫克，依法裁罰。

台中第四分局指出，黎明派出所警員劉權德9月19日深夜2點多，巡邏經南屯區益豐路四段、大墩十二街口時，發現張姓男子駕駛（52歲）1輛黑色轎車突然自路邊駛出，變換車道未依規定使用方向燈，上前攔查。

張男開到龍富路五段、公益路二段，未料他才剛一停妥，就直接熄火、反鎖車門，整個人在駕駛座呈現「閉眼不動」沈睡狀態。警員拍打車窗，一再喊「哈囉，先生下車」、「下車！」但對方均不為所動，警員再拿出手電筒朝車窗內照射，張也不為所動。

警方一度以為男子醒不來了，擔心他恐發生意外昏迷，隨即通報119救護人員到場準備破窗，但警方觀察到張男疑似清醒有意識，再告知他「119都來了啦」、「看你要自己下車，還是破窗，自己決定」，最後眼見張終於睜開眼睛，警員也說「面對現實啦，自下車。」

最後張男在得知要被破窗前夕終於睜開眼睛、開門下車，在場的警消都愣住說「剛剛不是叫不醒嗎？」結果張男身上也傳出酒味，經現場消防評估確認健康正常。

警方再對張施以呼氣酒測，數值為每公升0.24毫克，雖然剛好沒過刑法公共危險0.25門檻，但警方仍依道路交通管理處罰條例第35條第1項規定，將對張處以3萬元以上、12萬元以下罰鍰，車輛移置保管，駕照吊扣1年至2年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康