國1北上五股大客車和大貨車追撞 回堵15公里至桃園…應變小組處理中

高速公路局表示，今天上午6時57分，國道1號北向33.7公里處五股前，發生1輛大客車和1輛大貨車追撞事故，占用中線車道，該起事故造成回堵15公里至桃園，目前高公局成立應變小組處理中。提醒用路人提早改道，避開事故壅塞路段，行經事故路段小心駕駛。

根據1968即時路況，國1桃園至泰山轉接道「紫爆」，車速低於15公里。