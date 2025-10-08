國1北上五股大客車和大貨車追撞 回堵15公里至桃園…應變小組處理中
高速公路局表示，今天上午6時57分，國道1號北向33.7公里處五股前，發生1輛大客車和1輛大貨車追撞事故，占用中線車道，該起事故造成回堵15公里至桃園，目前高公局成立應變小組處理中。提醒用路人提早改道，避開事故壅塞路段，行經事故路段小心駕駛。
根據1968即時路況，國1桃園至泰山轉接道「紫爆」，車速低於15公里。
高公局北區養護工程分局呼籲，駕駛人收聽警察廣播電台或撥打高速公路局1968免付費客服專線，以了解最新路況。車輛行經封閉管制區域減速慢行，依既有指示牌面導引牌面行駛或提前改道，並遵守管制人員導引，以確保行車安全。行駛高速公路務必保持專注，車內人員務必繫妥安全帶，切勿分心疲勞駕駛，不論大小型車，都應遵循速限規定，切勿急速轉向、隨意急煞或任意變換車道，以保障行車安全。
