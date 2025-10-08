他心情苦悶 1天3度跳入基隆港游泳 消防一再馳援 圍觀者怪他浪費資源

基隆市60歲王姓男子，7日3度從海洋廣場跳入基隆港「游泳」，晚間第3次下水時，還潛入水下，上岸後說「濟公指示他潛水摸蜊仔」。警、消對王男行徑相當無奈，圍觀民眾也怪他浪費救難資源。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心7日下午2時許接獲報案，指有名男子從海洋廣場跳入海中。消防員趕抵現場時，看到這名男子把衣物和背包放在廣場，只穿著內褲就跳入基隆港，看似游泳，並無溺水情況。消防員丟下救生圈，要他先套上以防不測，最後架梯讓他上岸後，送醫檢查。

到了下午5時許，消防局又接獲報案，海洋廣場有人跳入基隆港中。消防人員趕到現場，發現又是王男，將他救上岸後，交由港警帶回處理。

消防局在7日晚間8時許又接獲救溺電話，趕到海洋廣場，發現在水中的仍是王男。基隆港務警察總隊、基隆港務消防隊也調派人車和船艇前往救援。看到警、消到場，王男一度潛入水下。消防人員拋出救生圈並架梯，勸說王男爬梯爬上岸。

王男上岸穿好衣服後，在海洋廣場抽菸，並打開手提袋內拿出酒來喝。他說，從事清潔工作，但已2個月沒有接到工作，只靠每個月3200元補助金過日子。酒後因在濟公指示，才潛水「摸蜊仔」。消防人員將他送醫檢查無大礙。

消防人員說，接獲海洋廣場有人落水需要救援，每次都出勤2至3個分隊人車到場，加上港警、港消、忠二路派出所人力，王男的脫序行為，明顯浪費救援資源。